Schuhhandwerk und Wein: So war der MZ-Leserausflug hinter Mallorcas Kulissen
Bei Lottusse in Inca gab es Einblicke in die traditionelle Fertigung von Schuhen, danach ging es zur Weinprobe in die Bodega Son Prim
18 Leserinnen und Leser der Mallorca Zeitung haben am Mittwoch (21.1.) gleich zwei Seiten der Insel kennengelernt: zuerst die Schuhmanufaktur Lottusse in Inca, danach die Bodega Son Prim in Sencelles.
Bei einer Führung sah die Gruppe, wie aus Leder und Leisten in Handarbeit hochwertige Schuhe entstehen – anschließend ging es durch Keller und Anlagen der Bodega samt geführter Weinprobe und pa amb oli.
Gegen 15 Uhr kehrte die Gruppe wieder nach Palma zurück und stattete der Redaktion einen kurzen Besuch ab.