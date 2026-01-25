Wetter auf Mallorca bleibt wechselhaft: Wind, hoher Seegang, Sonne und Regen
Bis 11 Uhr am Montag gilt die Warnstufe Orange. Am Dienstag wird es mit 19 Grad Celsius ganz frühlingshaft
Durch das Sturmtief „Ingrid“ war die Wetterlage am Wochenende auf Mallorca nicht gerade ideal: Am Sonntag (25.1.) gilt an der Südküste wegen starker Winde und gefährlicher Küstenphänomene die Warnstufe Orange im Süden der Insel.
Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit Böen von mehr als 80 km/h und Wellen bis zu vier Metern. Auch im Norden und Osten bleiben Warnungen aktiv – mit bis zu 70 km/h Wind und Wellen bis drei Meter. In dem Tramuntana-Gebirge werden Gewitter mit Hagel erwartet.
Als Vorsichtsmaßnahme hat das Rathaus von Palma angekündigt, die Parkanlagen von Bellver sowie den Bereich am Passeig Sagrera zwischen 14 und 24 Uhr für die Öffentlichkeit zu schließen. Die Stadt bittet darum, Absperrungen zu respektieren und besonders an der Küste vorsichtig zu sein. An stürmischen Tagen auf Mallorca kommt es immer wieder zu Unglücken.
Wetter am Montag
Am Montag gilt bis 11 Uhr eine gelbe Wetterwarnung. Es bleibt zunächst wechselnd bewölkt, ab dem Nachmittag zunehmend bedeckt – nur mit geringer Wahrscheinlichkeit für gelegentliche Schauer.
Die Temperaturen steigen leicht bis mäßig, in Palma sind bis zu 17 Grad Celsius möglich, aber in der Nacht sinkt es in den Bergen, etwa in Lluc, auf 7 Grad Celsius.
Dazu weht ein kräftiger Nordwestwind mit 70 bis 80 km/h, an Gipfeln und Kaps sind über 100 km/h möglich, am Nachmittag lässt der Wind nach und dreht auf West.
Wetter am Dienstag
Am Dienstag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, und die Regenwahrscheinlichkeit nimmt inselweit zu. Ab etwa 18 Uhr sind Schauer am wahrscheinlichsten, vereinzelt mit Gewitter und kleinem Hagel.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit sieht die Aemet im Süden, Südosten, Osten und in der Inselmitte. Der Wind kommt aus Südwest mit 70 bis 80 km/h. Die Temperaturen bleiben frühlingshaft bei Maximaltemperaturen von 17 bis 19 Grad Celsius inselweit.
