"Die Wellen schleuderten ihn gegen die Felsen": Delfin stirbt in der Nähe der Kathedrale von Palma auf Mallorca

Ein Delfin ist am Montagnachmittag (26.1.) auf den Felsen an der Küste von Palma auf Höhe der Kathedrale verendet. Wie die MZ-Schwestezeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr.

Der 49-jährige José war einer der ersten, der den Delfin entdeckte: „Ich habe am Paseo Marítimo Sport gemacht, als ich den Delfin in der Nähe des Wellenbrechers gesehen habe. Eigentlich waren es zwei, ein großer und ein kleiner. Der große schien in Schwierigkeiten zu sein, die Wellen schleuderten ihn gegen die Felsen. Ich bin näher herangegangen und habe versucht, ihn zurück ins Wasser zu schieben, aber das war unmöglich: Er war sehr schwer und die Wellen haben mich mitgerissen. Ich habe es nicht geschafft, und schließlich ist er dort gestorben.“

Bereits der dritte Delfin innerhalb weniger Tage

Es ist bereits der dritte Delfin, der in den letzten drei Tagen tot an den Küsten der Balearen gefunden wurde. Das erste Tier wurde am vergangenen Sonntag (18.1.) in der Cala Galdana auf Menorca angeschwemmt. Einen Tag später, am Montag (19.1.), verendete am Es-Trenc-Strand ein weiterer Blau-weißer Delfin, wie diese Art auch bezeichnet wird.

Beide Delfine waren bereits tot, als sie aufgefunden wurden. Es handelte sich um zwei ausgewachsene Männchen in ansonsten gutem körperlichen Zustand. Eine offensichtliche Todesursache war nicht zu erkennen: Es gab keine Spuren von Netzen, Frakturen durch Kollisionen oder Interaktionen mit Fischern.