Warnstufe Orange: Der Sturm auf Mallorca zieht nochmal an

Da denkt man, dass es langsam mal mit dem Sturm auf Mallorca reicht. Dabei hat der Wettergott andere Pläne. Die heftigen Windböen sollen in den kommenden Tagen nochmal stärker werden. Der spanische Wetterdienst Aemet erhöht die Warnstufe auf Orange.

Am Dienstag gilt ab 14 Uhr die Warnstufe Gelb im Süden und Westen Mallorcas. Sie warnt vor 70 km/h schnellen Böen. Zudem gilt die Sturmwarnstufe Gelb an den Küsten (Ausnahme Norden). Neben dem Sturm kommt es hier zu bis zu vier Meter hohen Wellen.

Hagel und Gewitter möglich

Den ganzen Tag über bleibt es grau. Am Nachmittag und Abend sind Regen, kleinkörniger Hagel und Gewitter möglich. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma liegt bei 100 Prozent. Laut Wetterradar regnet es ab 16 Uhr und später ab 21 Uhr.

Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag Höchstwerte von 16 (Andratx) bis 19 (Pollença) Grad. Die Nacht wird bei zweistelligen Tiefstwerten mild. Der Mittwoch wird bei 11 bis 14 Grad spürbar kälter.

Mehr als 120 km/h auf den Berggipfeln

Zudem steigen die Warnstufen. Im Süden und Westen gilt ab 12 Uhr die Sturmwarnung Orange. Besonder auf den Berggipfeln der Tramuntana können die Böen mehr als 120 km/h erreichen. In der Inselmitte und im Osten gilt die Warnstufe Gelb.

An den Küsten gilt im Süden und Osten Orange, im Norden und Westen Warnstufe Gelb. In den Mittagsstunden zieht eine dicke Gewitterfront über Mallorca. Ansonsten gibt es aber auch etwas Sonnenschein. Am Abend wird es wieder nass.

Am Donnerstag erstmal keine Sturmwarnung

Nach derzeitiger Prognose gilt am Donnerstag lediglich die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen an der Süd- und Ostküste. Der Sturm legt eine kurze Pause ein. Der Regenschirm sollte weiter in Griffweite sein, wobei die Schauer eher leicht ausfallen.

Gen Wochenende wird es sonniger. Am Samstag kann es erneut zu stärkeren Windböen kommen. Die Temperaturen steigen und nähern sich der 20-Grad-Marke.