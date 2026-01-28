Auf Ibiza vermisster Deutscher wohlauf gefunden
Der junge Mann war am Samstagabend (24.1.) plötzlich verschwunden
Ein 26-jähriger Deutscher, der seit Samstag auf Ibiza vermisst wurde, ist in gutem Zustand gefunden worden. Das berichtet ein Nutzer auf der Facebook-Seite „Deutschsprachige auf Ibiza“, auf der zuvor die Vermisstenmeldung veröffentlicht worden war. „Gute Nachrichten: Justin ist wieder aufgetaucht“, heißt es dort.
"Bedanken uns von Herzen"
„Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die bei der Suche geholfen, den Beitrag geteilt und Hinweise gegeben haben“, erklärt ein Mann zu dem Fall. Gleichzeitig bittet er darum, den Suchaufruf zu löschen. Familie und Freunde hatten in sozialen Netzwerken ein Foto von Justin F. geteilt, da er seit Samstag, 24. Januar, gegen 23 Uhr als vermisst galt.
Zuletzt wurde er in Santa Eulària gesehen. Unter welchen Umständen er verschwunden war und warum er nicht vorher lokalisiert werden konnte, ist nicht bekannt.
