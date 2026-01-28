Heftiger Sturm rollt auf Mallorca zu: Das müssen Urlauber jetzt beachten
Auf der Insel gelten am Mittwoch (28.1.) zahlreiche Wetterwarnungen. Die balearische Notrufzentrale hat Sicherheitshinweise herausgegeben
Der angekündigte Sturm, der von Regen und Gewitter begleitet wird, nimmt am Mittwoch (28.1.) auf Mallorca langsam Form an. Bereits am späten Dienstagabend wurden auf dem Puig Major Windgeschwindigkeiten von bis zu 151 Km/h gemessen. Für Mittwoch warnt der spanische Wetterdienst Aemet im Flachland vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Km/h. Auf den Berggipfeln könnten es bis zu 120 Km/h werden.
Seit dem Vormittag zieht ein Regengebiet von Westen kommend auf die Insel. Ab Mittag soll es auf der ganzen Insel regnen. Dieser kann örtlich stärker ausfallen. Auch Hagel möchte Aemet nicht ausschließen. Angesichts der komplizierten Wetterlage, die durch das atlantische Tief Kristin ausgelöst wird, hat der Wetterdienst eine Sonderwarnung herausgegeben, die auch Mallorca betrifft.
Wo Sie besonders aufpassen müssen
Folgende Warnstufen gelten am Mittwoch auf Mallorca (Stand: 12 Uhr):
- Tramuntana: Warnstufe Orange wegen Sturms zwischen 14 Uhr und Mitternacht, Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis Mitternacht.
- Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 14 Uhr und Mitternacht, Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs zwischen 14 Uhr und Mitternacht.
- Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 14 Uhr und Mitternacht.
- Süden: Warnstufe Orange wegen Sturms zwischen 14 Uhr und Mitternacht. Außerdem: bis 14 Uhr Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs, danach bis Mitternacht Warnstufe Orange, am Donnerstag den ganzen Tag über Warnstufe Gelb.
- Osten: Warnstufe Gelb wegen Sturms zwischen 14 Uhr und Mitternacht. Außerdem: bis 14 Uhr Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs, danach bis Mitternacht Warnstufe Orange, am Donnerstag den ganzen Tag über Warnstufe Gelb.
Die balearische Notrufzentrale hat Sicherheitshinweise herausgegeben, wie man sich angesichts der Wetterbedingungen verhalten sollte:
Was tun bei Sturm auf See?
- Betreten Sie keine Küstenbereiche, die von starkem Wellengang betroffen sind, und keine Orte, an denen die Wellen mit großer Wucht brechen!
- Näheren Sie sich nicht Promenaden, Wellenbrechern oder Klippen/Steilküsten! Die Kraft des Wassers kann Sie mitreißen.
- Vermeiden Sie jede Art von Wassersport! Bootsbesitzer sollten die Vertäuung am Boot sichern.
- Wenn jemand ins Wasser fällt, rufen Sie sofort die Notrufzentrale 112 an und behalten Sie die genaue Stelle im Blick, an der die Person ins Wasser gefallen ist, um sie den Rettungskräften nennen zu können!
Was tun bei starkem Wind und Gefahr von Steinschlag sowie umstürzenden Bäumen?
- Meiden Sie Risikozonen wie Klippen, Böschungen, Sturzbäche und instabile Hänge!
- Halten Sie nicht an und parken Sie nicht in der Nähe von Mauern, Felsen oder großen Bäumen!
- Verzichten Sie, wenn möglich, auf Fahrten mit dem Auto, insbesondere in den Bergen!
- Wenn Sie Fahrten nicht vermeiden können, fahren Sie langsamer auf Straßen entlang von Hängen, bei denen Steinschlaggefahr bestehen könnte!
- Wenn Sie Steine oder Erde auf der Fahrbahn bemerken, halten Sie Abstand!
- Halten Sie zudem Abstand zu Gebäuden oder Bauteilen, die in schlechtem Zustand sind!
- Befolgen Sie jederzeit die Anweisungen der Behörden und der Notdienste!
- Im Notfall: 112 anrufen.
