Sturmtief Kristin zieht ab: Die nächsten Unwetter sind aber schon im Anflug auf Mallorca

Das Sturmtief Kristin, das in den vergangenen Tagen für mieses Wetter auf Mallorca sorgte, ist vorerst weitergezogen. Es kehrt ein wenig Ruhe ein auf der Insel. Wobei die nächste Sturmwarnung schon feststeht.

Am Mittwoch war das Wetter nochmal richtig eklig. Laut Wetterdienst Aemet regnete es in Palma bis 19 Uhr 31 Liter pro Quadratmeter, was den Spitzenwert für Mallorca darstellt. Der Wind war mit 89 km/h in der Tramuntana dann doch nicht so stark wie befürchtet.

Frau bleibt in Wassermassen stecken

Die Rettungszentrale 112 twittert von 17 Zwischenfällen, die es gab. Einige Straßen waren überflutet. In Son Ferriol blieb eine Frau mit ihrem Auto in den Wassermassen in einem Tunnel stecken und musste per Kran gerettet werden. Der Flugverkehr war mitunter gestört, läuft derzeit aber planmäßig.

"Nur" noch hohe Wellen am Donnerstag

Am Donnerstag bestehen nur noch zwei Warnstufen Gelb wegen hoher Wellen an der Süd- und Ostküste Mallorcas. Auch die gesonderte Wetterwarnung zum Sturmtief ist ausgelaufen.

Schlagartig wird das Wetter aber nicht besser. Der Donnerstag zeigt sich meist grau. Am Abend wird es wohl wieder regnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag bei 16 bis 18 Grad. Die Nacht ist bei zweistelligen Werten mild.

Ab Freitag kehrt das sonnige Wetter auf die Insel zurück, wobei immer mal wieder ein paar Wolken auftauchen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist niedrig, ein paar Tropfen können aber nicht ausgeschlossen werden.

Weiter stürmisch, ab Montag wieder Regen

Nun die schlechten Nachrichten: Der nervige Wind lässt nicht wirklich nach. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag ist weiter mit kräftigen Böen zu rechnen. Und am Samstag gilt schon wieder eine Sturmwarnung: Die Warnstufe Gelb ist für 4 bis 14 Uhr im Süden, Westen und Norden Mallorcas aktiv. Sie warnt vor bis zu 80 km/h schnellen Sturmböen.

In der neuen Woche sollen zum Wind dann auch wieder stärkere Regenfälle hinzukommen. Typisches Winterwetter auf Mallorca eben.