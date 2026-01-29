Tödlicher Vorfall auf Mallorca: 63-jähriger Mann kommt in Palma in seinem Badezimmer ums Leben

Tödlicher Vorfall auf Mallorca am Mittwoch (28.1.): Ein 63-jähriger Mann ist nach ersten Erkenntnissen der Nationalpolizei in seinem Badezimmer in Palmas Stadtviertel La Soledat zu Tode gekommen. Ein Sprecher der Nationalpolizei bestätigte der MZ inzwischen den Tod des Mannes, sprach allerdings von einem natürlichen Tod. Der Mann ist offenbar aus medizinischen Gründen gestorben und dann gestürzt.

Wie zuerst die Online-Plattform "Crónica Balear" berichtete, kehrte der Mitbewohner des 63-Jährigen gegen 23.30 Uhr in die gemeinsame Wohnung zurück. Dort fand er im Badezimmer den verunglückten Mann. Das Opfer war bewusstlos und blutete stark. Der Mitbewohner konnte keine Atmung mehr feststellen und rief die Rettungskräfte.

Bisher keine Hinweise auf Beteiligung Dritter

Einheiten der Nationalpolizei, der Ortspolizei sowie ein Rettungswagen eilten zu Hilfe. Die Sanitäter konnten allerdings nichts mehr für das Leben des Mannes tun. Die ersten Ermittlungen der Nationalpolizei am Unglücksort ergaben, dass es sich offenbar um einen Sturz gehandelt hat. Bisher gibt es offenbar keine Erkenntnisse darauf, dass Dritte an dem Tod des Mannes beteiligt waren.