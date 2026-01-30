Raubüberfall auf Mallorca: Star-Produzent am Ballermann niedergeschlagen

Selbst außerhalb der Saison ist der Aufenthalt am Ballermann nicht ungefährlich. In der Nacht zu Freitag (30.1.) ist es hinter dem Bierkönig zu einem brutalen Überfall gekommen. Die Attacke ereignete sich in der dritten Meereslinie auf dem Carrer de les Canyes. Dabei handelt es sich um eine schlecht beleuchtete Straße, an der sich mehrere Hotels befinden, wie das Hotel Occidental oder das Aubamar Suites and Spa.

Der Musikproduzent Oliver Deville befand sich gegen drei Uhr früh auf dem Weg in seine Unterkunft, als er von hinten angesprungen wurde und sofort zu Boden ging. Deville feiert derzeit an der Playa de Palma den Geburtstag von DJ Düse (52, Megapark) – ein Kult-Event seit über 20 Jahren, dass bis zu 5.000 Besucher anzieht.

So schildert Oliver Deville den Überfall am Ballermann

"Sobald ich lag, wurde ich sofort fixiert“, sagt der Mann, der für Mickie Krause oder Anna-Maria Zimmermann die Hits produziert. "Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen und wurde am ganzen Körper befummelt. Ich hatte wirklich Todesangst. Diese Hilflosigkeit war schrecklich. Ich wusste ja auch nicht ob der mir noch ein Messer in den Rücken rammt."

Die Ballermann-Hit-Produzenten Oliver deVille auf einem Event. / Ingo Wohlfeil

Der Räuber entwendete sein Portemonnaie, in dem sich ca. 70 Euro und eine EC-Karte befinden. Erst dann ließ der Unbekannte von ihm ab. Deville versucht vom Tatort zu flüchten, dabei folgte ihm der Dieb und bewarf ihn noch mit dem leeren Portemonnaie. Dann verschwiand der Kriminelle in der Dunkelheit.

Der Produzent trug eine Hüftprellung davon und schleppte sich in sein Hotel. Gemeinsam mit dem Nachtportier rief er die Polizei. Als die eintraf, wurde ihm mitgeteilt, „dass nachts keine Anzeigen aufgenommen werden“. Er solle am nächsten Tag sich auf der Wache melden. Dennoch durchkämmte die Polizei anschließend die Gegend.

Weiterer Überfall

Es war nicht der einzige Überfall in der Nacht. Zwei Chemnitzer wurden um 1.20 Uhr gegenüber des Hotels Riu San Francisco von drei Männern attackiert. „Die hatten keinerlei Hemmungen, die haben sofort zugeschlagen“, sagt einer der Betroffenen. Die Sachsen wehrten den Angriff mit ihren Fäusten ab. Auch sie verständigten die Polizei. Besucher des Bierkönigs wurden derweil von Polizeibeamten gewarnt, dass drei Diebe ihr Unwesen treiben. Diese drei Männer wurden auch von einem anderen Zeugen beobachtet, wie sie vor dem Bierkönig auf Opfer warteten.

Verwandte nachrichten

Überfälle und Diebstähle gehören an der Playa de Palma vor allem im Sommer zur Tagesordung. Besonders in den Seitenstraßen hinter den großen Betrieben wie „Megapark“ und „Bierkönig“ kommt es häufig zu Diebstählen und Überfällen. Die Täter suchen sich gezielt Menschen aus, die alleine unterwegs sind oder einen stark alkoholisierten Eindruck machen.

Abonnieren, um zu lesen