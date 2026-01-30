Warnstufe auf Orange erhöht: Der Sturm legt am Wochenende wieder zu auf Mallorca

So langsam könnte der Akku des Ventilators mal alle sein, der seit Tagen für den stürmischen Wind auf Mallorca sorgt. Allerdings fährt das Gerät nun nochmal ein paar Stufen hoch. Der spanische Wetterdienst Aemet erhöht die Sturmwarnung am Wochenende für die Insel nun sogar auf Orange.

Die zweithöchste Warnstufe gilt in der Inselmitte am Samstag von 4 Uhr bis Mitternacht. Bis zu 90 km/h erreichen die Böen. In den Bergen der Tramuntana werden es sogar über 120 km/h. In dieser Woche lagen die Spitzenwerte bei 151 km/h. Da der Wind in den anderen Gegenden "nur" mit 80 km/h tobt, gilt im Westen - wie auch im Süden und Norden - die Warnstufe Gelb. Im Süden läuft sie bereits um 14 Uhr aus. Im Norden und Westen um 20 Uhr. An allen Küsten gilt ebenfalls Warnstufe Gelb wegen starkem Wind und hohem Wellengang.

Dafür aber auch viel Sonne

Abgesehen davon wird der Samstag gar nicht so mies: In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwar Gewitter und Schauer möglich. Am Morgen kann es im Norden noch zu ein paar Regentropfen kommen. Tagsüber scheint aber die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 13 bis 14 Grad. Die Nacht auf Sonntag wird bei 7 Grad kühler als zuletzt.

Am Sonntag wird es bei bis zu 17 Grad deutlich wärmer. Es laufen alle Warnstufen aus. Der Wind weht deutlich schwächer, aber weiterhin spürbar aus südwestlicher Richtung. Die Sonne lacht fast pausenlos am Himmel.

So wird das Wetter in der neuen Woche auf Mallorca

Das Wetter in der neuen Woche sieht recht unentschlossen aus. Laut dem Wetterdienst ist die Regenwahrscheinlichkeit jeden Tag sehr hoch. Auf der Wetterkarte sind aber auch Sonnen eingezeichnet. Vermutlich wird sich die Prognose noch ein paar Mal ändern. Der Wind soll Mallorca erhalten bleiben, die Temperaturen fahren Achterbahn und schwanken zwischen 15 und 20 Grad.