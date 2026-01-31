Im Wert von 420 Euro: Frau lässt ganzen Schinken in einem Supermarkt auf Mallorca mitgehen
Der dreiste Diebstahl wurde von Überwachungskameras gefilmt. Für ihre Tat benötigte die Dame lediglich eine Jacke
Kleine Gegenstände haben viele Leute sicherlich schonmal aus einem Laden mitgehen lassen. Aber einen ganzen Schinken? Die Guardia Civil hat die Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zeigen, wie eine Frau die teure Spezialität aus dem Regal nimmt und sie unter der Jacke versteckt aus dem Laden schafft.
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Guardia Civil am 20. Januar in Sineu in der Inselmitte. Die 57-Jährige betrat den Laden und wähnte sich angesichts der vielen Kundschaft unbeobachtet. Sie schnappte sich den 420 Euro teuren Bellota-Schinken und machte sich davon.
Polizeibekannte Kriminelle
Der Ladenbesitzer bemerkte den Diebstahl und brachte ihn zur Anzeige. Dank der Bilder der Überwachungskamera konnte die Dame schnell identifiziert werden: Sie ist wegen zahlreicher ähnlicher Delikte polizeibekannt. Sie wurde festgenommen.
Verkaufen kann der Supermarktbesitzer den Schinken nicht mehr. Wie aus dem Video hervorgeht, war die Diebin schon über die Delikatesse hergefallen.
