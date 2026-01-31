Windgeschwindigkeiten bis zu 157 Km/h: Der Sturm hat Mallorca fest im Griff

Der angekündigte Sturm hat Mallorca erreicht: Wie der spanische Wetterdienst Aemet mitteilte, wurden in den frühen Morgenstunden des Samstag (31.1.) Windgeschwindigkeiten von bis zu 157 Km/h (in der Serra d'Alfàbia) gemessen. Aber auch an anderen Orten gab es starke Böen: In Port de Sóller wurden 91 Km/h gemessen, in Santa Maria 87 Km/h.

Wetterwarnungen auf der ganzen Insel

Aktuell (Stand Samstag, 11.30 Uhr) gelten folgende Wetterwarnungen:

Tramuntana: Warnstufe Gelb wegen Sturms bis 20 Uhr, Warnstufe Orange wegen starken Wellengangs bis 16 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis 20 Uhr

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb wegen Sturms bis 20 Uhr, Warnstufe Orange wegen starken Wellengangs bis 16 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis 20 Uhr

Inselmitte: Warnstufe Orange wegen Sturms bis Mitternacht

Süden: Warnstufe Orange wegen Sturms bis 14 Uhr, Warnstufe Orange wegen starken Wellengangs bis 16 Uhr, danach Warnstufe Gelb bis 20 Uhr

Osten: Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs bis 20 Uhr

Mehrere umgekippte Bäume

Der Sturm hat in der Nacht für einige Zwischenfälle gesorgt. Wie der Wetterkanal "Meteo de les Illes" berichtet, kam es unter anderem in Alaró, Consell und Calvià zu umgestürzten Strommasten und Bäumen. Zudem sei die Landstraße zwischen Caimari und Lluc (Ma-2130) wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auch bei Orient soll es zu Straßensperrungen wegen umgestürzter Bäume gekommen sein. Der für die Landstraßen zuständige Inselrat hat diese Sperrungen zunächst nicht bekanntgegeben.

Schnee in der Tramuntana

Derweil ist am Morgen ein Regengebiet über die Insel gezogen. Genaue Niederschlagsmengen wurden noch nicht bekanntgegeben. Laut dem bekannten mallorquinischen Meteorologen Albert Darder kam es in der Nähe des Tunnels Monnàber in der Tramuntana zu leichtem Schneefall. Die Wolken sind mittlerweile nach Osten abgezogen. Im restlichen Verlauf des Samstags dürfte es sonnig bleiben. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag maximal 14 Grad.