Der Sturm ist vorbei: So geht es mit dem Wetter auf Mallorca weiter – bis zu 22 Grad erwartet

Der Sturm, der am Samstag (31.1.) mit Böen bis zu 178 Km/h über die Insel gefegt ist, ist vorbei. Am Sonntag ist die Insel weitgehend windstill und mit einem Sonne-Wolken-Mix in den Tag gestartet. Das Thermometer erreicht am frühen Nachmittag Höchstwerte von bis zu 16 Grad in Palma, sowie im Norden und Osten der Insel. In allen weiteren Gebieten ist es unwesentlich kühler. Allgemein dürfte der Tag wettertechnisch recht ereignislos verlaufen.

So startet Mallorca wettertechnisch in die neue Woche

Die neue Woche startet wolkenverhangen. Örtlich kann es am Morgen zu Nebelfeldern kommen. Im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne für einige Stunden, bevor zum Abend hin eine neue Wolkenfront von Westen kommend über die Insel zieht. Diese könnte Niederschläge mitbringen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 45 Prozent eher verhalten. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an. Im Norden und in der Inselmitte könnten es am Nachmittag bis zu 18 Grad werden. Kühler bleibt es im Südwesten bei Andratx, wo maximal 15 Grad erwartet werden.

Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung. Zum Nachmittag hin werden stärkere Böen erwartet. Auf dem Meer geht es dann ein wenig turbulenter zu. Für die Tramuntana und den Süden hat der spanische Wetterdienst zwischen 18 Uhr und Mitternacht Warnstufe Gelb wegen starken Wellengangs ausgerufen.

So wird das Wetter auf Mallorca am Dienstag – Höchstwerte bis zu 22 Grad

Der Dienstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Zum Nachmittag zieht der Himmel zu und örtlich kann es zu Schauern kommen. Am Abend dürfte es aber wieder trocken sein. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag leicht herunter. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung. Am Morgen kann es zu vereinzelten stärkeren Böen kommen.

Auch in den darauffolgenden Tagen ist Regen angesagt. Dafür steigen auch die Temperaturen. Für Donnerstag sieht Aemet im Norden der Insel Höchstwerte von bis zu 22 Grad voraus.