Folter-Fall in Manacor: Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft nach grausamer Internet-"Challenge" mit geistig behindertem Mann

Die Staatsanwaltschaft hat in Manacor für sieben Angeklagte viereinhalb Jahre Gefängnis wegen der Misshandlung und Freiheitsberaubung eines geistig behinderten Mannes gefordert.

Die Taten ereigneten sich, wie es in der Anklageschrift heißt, zwischen dem 5. und 7. März 2021 in einer Wohnung in Manacor, in der zwei der Beschuldigten gewohnt haben sollen. Der geistig behinderte Mann habe über soziale Netzwerke einen Wettbewerb mit dem Titel „Cambia mi look o destrózalo“ („Ändere meinen Look oder zerstöre ihn“) organisiert und den Teilnehmern je 3.000 Euro versprochen, falls er bestimmte, zuvor abgesprochene Aufgaben nicht schaffe.

Opfer war ein YouTuber

Solche „Challenges“ waren für den damals 34-Jährigen nichts Neues: Der YouTuber stellte sich immer wieder Herausforderungen, die er für seinen Kanal filmte. So habe er sich beispielsweise von Fremden fesseln lassen und habe sich binnen einer Minute befreien müssen. Schaffte er das nicht, wurde er bestraft. Diese Bestrafungen konnten darin bestehen, dass ihm eine Augenbraue abrasiert wurde oder ihm mit einem Filzstift ins Gesicht gemalt wurde.

Bei dieser "Challenge" gingen die vermeintlichen Täter allerdings weiter bei den "Bestrafungen". Laut Anklageschrift, die der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vorliegt, tätowierten sie ihm zwei Penisse auf Stirn und Gesicht, rasierten ihm die Augenbrauen und stachen ihm zudem ein Tattoo eines BHs auf Brust und Rücken. Sie fixierten seine Handgelenke mit Kabelbindern, verklebten seine Lippen mit Klebstoff und nähten ihm die Zehen zusammen. Außerdem hätten sie ihm, heißt es weiter, heißes Wachs auf den Arm getropft, um ihn zu enthaaren, ihn mit kaltem Wasser übergossen und ihn gezwungen, in Frauenkleidung durch einen Supermarkt zu laufen.

Diese Erniedrigungen seien gegen seinen Willen geschehen. Die Angeklagten hätten von seiner geistigen Einschränkung gewusst und diese ausgenutzt. Der YouTuber habe eine Behinderung von 38 Prozent infolge eines Intelligenzgrenzbereichs gehabt und daher nicht wirksam in die „Strafen“ einwilligen können. Die Beschuldigten hätten seine Lage ausgenutzt, um ihn „lächerlich zu machen“ und ihn schwer zu demütigen.

Das mutmaßliche Opfer. Auf der Stirn sind die Tattoos zu sehen. / DM

Wie das Opfer seinen Tätern entkam

Am letzten Tag habe der Mann die Wohnung verlassen wollen, doch alle sieben Angeklagten hätten ihn daran gehindert und ihn rund eine halbe Stunde festgehalten. Währenddessen sollen sie ihn unter Druck gesetzt haben, die versprochenen 3.000 Euro pro Person zu zahlen. Der Mann habe sich geweigert. Schließlich hätten die Angeklagten die vereinbarten Grenzen überschritten.

Letztlich hätten sie ihn gehen lassen, woraufhin er bei der Nationalpolizei Anzeige erstattet habe. Er habe mehrere Verletzungen erlitten und sei im Krankenhaus behandelt worden. Die Tattoos hätten nicht entfernt werden können, was die Staatsanwaltschaft als dauerhafte ästhetische Folge wertete. Zudem habe die Erfahrung bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst.

18.000 Euro Schmerzensgeld

Verhandelt werden soll der Fall nun vor dem Provinzgericht Palma. Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten Körperverletzungsdelikte, Freiheitsberaubung sowie eine Tat gegen die moralische Integrität zur Last und beantragt neben der Haftstrafe auch eine Geldbuße von 600 Euro. Außerdem sollten sie dem Mann 18.160 Euro Schmerzensgeld und Entschädigung zahlen.

Die Beschuldigten hatten im Ermittlungsverfahren ausgesagt, sie hätten von der Behinderung nichts gewusst, und alles sei auf Wunsch des Mannes und ohne Zwang geschehen. Die Staatsanwaltschaft widersprach dem und verwies darauf, dass die Angeklagten über seine intellektuellen Einschränkungen informiert gewesen seien. Nach der Festnahme seien sie zunächst auf freien Fuß gesetzt worden – verbunden mit Kontakt- und Näherungsverboten zum Schutz des Opfers. /slr

Abonnieren, um zu lesen