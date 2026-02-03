Sonderwarnung wegen Unwetters: Sturmtief Leonardo könnte Mallorca Monsterwellen bescheren

Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Montag (2.2.) eine Sonderwarnung wegen des Sturmtiefs "Leonardo" herausgegeben. Die Unwetterfront soll ab Mittwoch über Spanien hinwegziehen und mindestens bis Donnerstag andauern. Wobei noch unklar ist, in welchem Ausmaß "Leonardo" Mallorca betreffen kônnte.

Die Sonderwarnung gilt vorerst nur für den südlichen Teil des Festlands und einige Gebiete im Westen Spaniens. Für Mallorca ist die Warnstufe Gelb am Mittwoch wegen hoher Wellen im Süden ausgegeben. Am Donnerstag gilt Warnstufe Orange im Süden und Osten sowie Gelb im Norden und Westen.

Bis zu zehn Meter hohe Wellen

Die höchste Welle kann eine Höhe von zehn Metern erreichen. Das wäre dann eine Monsterwelle. Je nach Definition ist das eine Welle, die doppelt so hoch ist wie die durchschnittliche Wellenhöhe - in diesem Fall vier bis fünf Meter. Das Problem: Der spanische Wetterdienst hat nur eine Boje in der Meeresenge zwischen Mallorca und Dragonera, die die Wellenhöhe messen kann. Im Endeffekt wird es unklar bleiben, ob die Wellen wirklich zehn Meter erreichen, wenn es nicht ausgerechnet dort dazu kommt.

Wie wird sonst das Wetter auf Mallorca?

Der Weltuntergang ist nun aber auch nicht auf Mallorca zu befürchten. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Regenwolken ziehen wahrscheinlich östlich an der Insel vorbei. Der Wind weht mäßig bis zügig aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 14 bis 16 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch werden es 7 bis 11 Grad. Der Morgen startet grau, am Vormittag setzt der Regen ein. Bereits am Nachmittag soll es jedoch trocken auf Mallorca bleiben.

Am Donnerstag weht der Wind dann wieder stürmisch, und der nächste Regen kommt. Eine wirklich sonnige Phase ist erstmal nicht in Aussicht.