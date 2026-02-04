Nicht nur Monsterwellen: Wetterdienst gibt nun auch eine Sturmwarnung für Mallorca aus

Das Sturmtief Leonardo wütet in Spanien. In Andalusien gilt bereits die höchste Warnstufe Rot des spanischen Wetterdienstes Aemet. Auch auf Mallorca verschlechtert sich das Wetter in den kommenden Stunden und Tagen. Wenngleich es wohl nicht so heftig wie auf dem Festland wird.

Bereits am Mittwochmorgen regnete es auf der Urlaubsinsel. Am späten Vormittag sollen weitere Schauer folgen. Danach wechseln sich Sonne und wenige Wolken ab.

Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen sinken kräftig. Das war schon in der Nacht zu merken, als die Tiefstwerte sich dem Gefrierpunkt näherten. Nun sind es tagsüber höchstens 15 Grad. An den vergangenen Tagen waren es knapp 20 Grad.

Monsterwellen und Sturmwarnung am Donnerstag

Am Donnerstag gelten dann diverse Warnstufen auf Mallorca. Für die bis zu zehn Meter hohen Monsterwellen hatte Aemet bereits am Montag die Warnstufe Orange ausgegeben. Sie ist an der Süd- und Westküste am Donnerstag von 12 bis 24 Uhr aktiv und sollte nicht unterschätzt werden. Es kommt immer wieder vor, dass Passanten sich dem Meer zu sehr nähern und in die Fluten gezogen werden.

An der Nord- und Westküste gilt "nur" die Warnstufe Gelb. Die Wellen werden vier Meter hoch. Neu dazugekommen ist nun die Sturmwarnstufe Gelb, die inselweit ebenfalls von 12 bis 24 Uhr gilt. Die Sturmböen sollen auf den Berggipfeln der Tramuntana 120 km/h erreichen, im Flachland 80 km/h.

Bis zum frühen Nachmittag sind leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen schon wieder leicht und strecken sich nach der 20-Grad-Marke. Wenn sie geknackt wird, dann im Norden um Pollença.

Keine Warnstufen mehr, aber weiter stürmischer Wind

Am Freitagmorgen gilt nur noch die Warnstufe Gelb bis 12 Uhr wegen hoher Wellen im Süden und Osten. Dennoch bleibt es auch am Wochenende stürmisch. Zudem ist die Regenwahrscheinlichkeit sehr hoch.