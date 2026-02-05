Nach brutaler Prügelattacke auf Mallorca: Flamenco-Duo "Gemelos de Korea" aus Palmas Brennpunktviertel verurteilt

Die beiden Zwillinge Milan und Pako C. aus Palmas Brennpunktviertel Corea, die 2022 mit ihrer Flamenco-Musik Berühmtheit und einen Plattenverlag erlangten, sind am Mittwoch (4.2.) zu je einem Jahr Haft wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Brutale Prügelattacke

Wie es in der Anklageschrift hieß, sollen die beiden jungen Männer, die als "Gemelos de Korea" (Die Zwillinge aus Corea) bekannt sind, beim Verlassen eines Konzertsaals im Gewerbegebiet Son Castelló brutal auf einen anderen Mann eingeprügelt haben. Dabei sollen die Brüder dem 42-jährigen Opfer eine Reihe von Faustschlägen und Tritten am ganzen Körper verpasst haben. Der Betroffene zog sich eine Schnitt-Quetschwunde am rechten Ohr zu. Außerdem wies er ein Schädel-Hirn-Trauma mit einer Platzwunde am Kopf auf. Das Opfer erlitt zudem Schläge gegen den Brustkorb, die bei ihm zu einem Rippenbruch führten.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Wunde am Ohr genäht und am Kopf Klammern gesetzt wurden. Der Mann benötigte etwa zehn Tage, um zu genesen. Als bleibende Folge der Aggression ist ihm eine Narbe am Ohrläppchen zurückgeblieben.

Wie die Staatsanwaltschaft betonte, hätten die Zwillinge „in der Absicht gehandelt, die körperliche Unversehrtheit eines anderen zu beeinträchtigen“. Während der Verhandlung räumten die Brüder ihre Beteiligung an den Geschehnissen ein. Schon vor der Verhandlung hatten sie dem Opfer 4.671,51 Euro gezahlt, um die zivilrechtliche Haftung abzudecken. Dieses Vorgehen wurde als strafmildernder Umstand der Schadenswiedergutmachung gewertet. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stimmte zu, ihre ursprüngliche Forderung von zwei Jahren Haft für jeden der beiden auf je ein Jahr zu reduzieren. Ins Gefängnis müssen die beiden damit nicht, stattdessen können sie unter Bewährung auf freiem Fuß bleiben.

Schüchtern im MZ-Interview

Archivfoto von Oktober 2022: Pako (r.) und Milan C. bei Fotoshooting für die MZ / Nele Bendgens

Milan und Pako C. sind die wohl bekanntesten Brüder aus dem Brennpunktviertel Corea in Palma. Auch der MZ gab Milan C. im Oktober 2022 ein Interview. Damals wirkte er schüchtern und zurückhaltend. Wenige Monate zuvor hatten er und sein Zwillingsbruder über die Inselgrenzen Aufmerksamkeit erregt, weil sie in dem Youtube-Video eines italienischen Influencers über "die gefährlichsten Stadtteile der Welt" mit einer musikalischen Darbietung zu sehen waren. Das Video ging viral, kurz darauf wurde den "Gemelos de Korea" ein Plattenvertrag angeboten.

Abonnieren, um zu lesen