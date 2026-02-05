Wetter auf Mallorca: War es das schon mit dem Sturmtief Leonardo?

Auf dem spanischen Festland hat das Sturmtief Leonardo wie angekündigt für Verwüstung gesorgt. Auf Mallorca halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Der Wind weht kräftig, Meldungen über Sturmschäden gibt es bislang aber keine. Im Verlaufe des Donnerstagabends soll sich das Wetter dann schon wieder beruhigen.

Der derzeitige Mix aus Sonne und Wolken geht in ein paar Stunden in einen wolkenfreien Himmel über. Die Windböen, die mit bis zu 80 km/h über die Insel fegen, lassen in der Nacht nach.

Bis Mitternacht gilt noch die Sturmwarnstufe Gelb auf Mallorca. An den Küsten geht die Warnstufe Orange um 6 Uhr morgens in Gelb über, ehe sie am Mittag ausläuft.

Nur eine Möglichkeit, die Wellenhöhe zu messen

Ob es wirklich zu den befürchteten Monsterwellen mit bis zu zehn Metern Höhe kommt, lässt sich wohl nicht sagen. Der spanische Wetterdienst Aemet verfügt lediglich über den Zugriff auf die Daten einer Boje zwischen Mallorca und Dragonera, die die Wellenhöhe messen kann. Genau an der Südwestspitze besteht jedoch die höchste Wahrscheinlichkeit.

Am Freitag scheint die Sonne pausenlos bei Temperaturen um die 16 bis 17 Grad. Der Wind weht weiter kräftig aus südwestlicher Richtung. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 7 Grad in der Inselmitte.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Samstag startet sonnig. Mittags kann es im Norden der Insel zu leichten Schauern kommen. Am späten Nachmittag ziehen vom Süden her graue Wolken über Mallorca, die in der Nacht für Regen sorgen. An den Temperaturen ändert sich wenig.

Verwandte nachrichten

Am Sonntag wird es ähnlich. Wieder scheint die Sonne, diesmal kommen die Regenwolken aber schon am frühen Abend, gegen 18 Uhr nach derzeitiger Prognose. Zum Start in die neue Woche gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Stärkere Schauer sind nicht vorgesehen, zu ein paar Regentropfen kann es aber kommen.