Zum Glück keine Kinder in der Nähe: Kran kippt auf Schulhof in Palma um

Das neue Jahr ist nicht gut gestartet für die Maschinenführer auf Mallorca. Nachdem erst kürzlich in Port d'Andratx ein Bagger in einer Grube steckenblieb, ist nun in Palma ein Kran abgesackt. Und das mitten auf einem Schulhof.

Zu dem Zwischenfall kam es am Mittwochmorgen (4.2.) auf dem Schulhof der Antoni Maura im Viertel Nou Llevant, wo sich auch die MZ-Redaktion befindet.

Der Kranführer sollte einige Kiefern abtransportieren, die der Sturm in den vergangenen Tagen umriss. Wohl auch durch die von den vielen Regenfällen aufgeweichte Erde sackte die tonnenschwere Baumaschine in einen ehemaligen Wasserspeicher ab.

Nicht auf die Schnelle aufrichten

Der Kran kippte um und die Räder schauten nach oben, sodass für die Bergung ein zweiter Kran nötig ist. Die Einsatzkräfte versicherten sich zuerst, dass kein Benzin oder Öl ausläuft. Im Anschluss pumpte die Feuerwehr das Wasser aus dem Speicher ab. Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung waren sich die Experten nicht sicher, wann der Kran geborgen werden kann. "Das ist keine einfache Angelegenheit", sagten sie.