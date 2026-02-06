Ausnahmezustand Kinderkarneval: Diese Straßen in Palma sind am Sonntag gesperrt

Gutes Wetter vorausgesetzt, steht der Innenstadt von Palma am Sonntag (8.2.) ein kleiner Ausnahmezustand bevor: Das Herz der Stadt ist dann den Kindern - nun gut: und ihren Erziehungsberechtigten - vorbehalten. Anlass ist der Kinderkarneval Sa Rueta. Die Verantwortlichen im Rathaus erwarten Tausende von Besucher.

Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die Ortspolizei von Palma hat am Freitag (6.2.) eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt. Sie gelten von 7.00 bis 16.00 Uhr und betreffen weite Teile des Zentrums, darunter La Rambla, den Passeig des Born und Abschnitte der Avenidas; auch die städtischen Verkehrsbetriebe EMT (Empresa Municipal de Transportes) leiteten mehrere Linien um.

Beim Kinderkarneval bieten die Stadt sowie diverse Vereinigungen mehr als 33 Aktivitäten in verschiedenen Bereichen der Innenstadt. Ganz der Sa Rueta vorbehalten sind La Rambla, die Plaça Weyler, der Carrer Unió, die Plaça de Joan Carles I sowie die Einkaufsmeile Jaume III. bis zum Carrer Concepció.

Diese Sperrungen und Einschränkungen gelten

Vollsperrung des Passeig des Born ab Plaça de la Reina

des ab Vollsperrung von La Rambla

von Eingeschränkte Zufahrten zur Plaça de Cort vom C arrer de la Victòria und Carrer de la Cadena

zur vom C und In der Avingua de Jaume III : Teilsperren auf Höhe Passeig Mallorca und Vollsperrung ab Carrer Bonaire

: auf Höhe und ab Teilsperren in Via Roma und den Avenidas, um den Verkehr umzuleiten

Das gilt beim Parken

Die ohnehin sehr eingeschränkten Parkmöglichkeiten auf der Rambla, dem Carrer de la Unió und in der Avinguda de Jaume III entfallen. Das Parkhaus Plaça Major schließt die Ein- und Ausfahrten über La Rambla.

EMT: Umleitungen und Haltestellen-Ausfälle

Zwischen 7.00 und 16.00 Uhr änderten die EMT-Linien L3, L4, L7, L20, L25 und L35 ihre Routen im Zentrum. Nicht angefahren werden die Haltestellen 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 und 108.