Auf Leonardo folgt Marta: Sturmtief beschert Mallorca eine regnerische Nacht

Die Auswirkungen des Sturmtiefs Leonardo haben sich auf Mallorca dann doch in Grenzen gehalten. Ein paar umgeknickte Bäume und ein wenig Sand auf den Meerespromenaden. Nun kündigt der spanische Wetterdienst bereits das nächste Sturmtief an. Wie auch Leonardo, treibt Marta hauptsächlich auf dem Festland sein Unwesen. Der Insel beschert es eine stürmische und regnerische Nacht.

Nachdem es am Freitag bis zu 20 Grad auf Mallorca warm war, sinken am Wochenende die Temperaturen. Die Höchstwerte am Samstag liegen bei 15 bis 16 Grad. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Im Nordosten sind am frühen Nachmittag ein paar Regentropfen möglich.

Wer wandern geht, muss aufpassen. Der Wind auf den Berggipfeln weht mit bis zu 80 km/h. Auch im Flachland kommt es zu stärkeren Böen. Besonders in der Nacht nimmt der Wind nochmal zu. Ab 22 Uhr ziehen vom Südwesten her dicke Regenwolken über die Insel. Die Warnstufe Gelb gilt derzeit nur an der Süd- und Westküste wegen bis zu vier Meter hohen Wellen.

Nacht wird spürbar kälter

Der Sonntag wird wechselhaft. Nach einem sonnigen Morgen tauchen Wolken auf, die immer wieder für leichte Schauer sorgen. Der Wind weht weiter kräftig aus südwestlicher Richtung. Am Abend dreht er und kommt aus Nordwest.

An den Tagestemperaturen ändert sich nichts, die Nacht auf Montag wird jedoch spürbar kälter. Die Tiefstwerte in der Inselmitte liegen bei 4 Grad.

So wird das Wetter in der kommenden Woche

In der neuen Woche wird das Wetter auf Mallorca fast schon frühlingshaft. Am Montag und Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, ein paar Regentropfen sind möglich. Mittwoch und Donnerstag wird es sonnig. Die Temperaturen steigen kräftig auf bis zu 22 Grad. Es ist aber weiterhin Winter. Das merkt man am kräftigen Wind, der auch in der neuen Woche nicht wirklich nachlässt.