Mitten auf Palmas Hauptverkehrsader: Betrunkener Autofahrer schläft seinen Rausch aus

Palmas Ortspolizei hat sich am vergangenen Wochenende ein kurioser Anblick geboten. Eine Streife fand mitten auf dem Innenstadtring ein geparktes Auto vor, in dem drei Männer schliefen. Erst nach einigen Aufweckversuchen antwortete der betrunkene Fahrer. Das geht aus einer am Samstag (7.2.) verschickten Pressemitteilung der Polizei hervor.

Gegen 7.40 Uhr gingen bei der Polizei am Sonntag (1.2.) Anrufe ein, dass ein Auto auf der Avenida Alexandre Rosselló den Verkehr blockiere. Eine Motorradstreife fand das Fahrzeug mit laufendem Motor vor, die Scheiben waren angeschlagen.

Mit 1,5 Promille unterwegs

Die Beamten maßen bei dem Fahrer 0,76 Milligramm Alkohol in der Atemluft, das entspricht etwa 1,5 Promille. Wie in Deutschland liegt die Grenze in Spanien bei 0,5 Promille.

Der 28-jährige Fahrer war bereits mehrfach wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft. Die Polizei nahm ihn zwar nicht fest, brachte ihn wegen des Verkehrsdelikts aber zu einem Untersuchungsrichter. Über den Ausgang des Schnellgerichts gibt es keine Informationen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.