Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf Mallorca
Zu dem Unfall kam es auf der Landstraße nach Inca Höhe Santa María
Ein um die 50 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagvormittag (7.2.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca gestorben. Darüber berichtete zuerst das Online-Portal "Crónica Balear". Eine Antwort der Guardia Civil auf MZ-Anfrage steht noch aus. "Ich kann derzeit nicht reden, da wir vor Ort noch im Einsatz sind", sagte eine Ortspolizistin der MZ.
Auf der alten Straße nach Inca passiert
Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr auf der alten Landstraße zwischen Inca und Palma, der Ma13a, auf Höhe Santa María. Ein Auto erfasste den Mountainbike-Fahrer.
Die Guardia Civil ermittelt nun laut dem Online-Portal, wie es dazu kommen konnte.
- Umweltschützer sprechen von 'Zeitbombe': Mallorca ist im Winter schon voller als Ende der 1990er im Sommer
- Leben und arbeiten auf 822 Metern Höhe: Das Castell d’Alaró auf Mallorca sucht einen neuen Hüttenwirt
- Harte Strafe wegen eines Dutzend Eiers: Vier Schüler auf Mallorca verurteilt, die das Haus der Rektorin bewarfen
- Jetzt auch noch Mode-Ratschläge: Mallorca-Flieger Ryanair empfiehlt Passagieren, auf dieses Kleidungsstück zu verzichten
- Offenbarung des Auslandsvermögens: Das hat sich für Mallorca-Residenten beim Modelo 720 geändert
- Seit Tagen ohne Krankenbett: Warum sich Patienten in Mallorcas größtem Krankenhaus Son Espases in der Notaufnahme stauen
- Sturmtief 'Leonardo' hält Andalusien in Atem: Vermisste in Málaga, Evakuierungen und Zug-Chaos
- Verdacht auf Steuerbetrug: Beamte durchsuchen Räume von großer Bettenbank auf Mallorca