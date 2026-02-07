Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf Mallorca

Ein um die 50 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagvormittag (7.2.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca gestorben. Darüber berichtete zuerst das Online-Portal "Crónica Balear". Eine Antwort der Guardia Civil auf MZ-Anfrage steht noch aus. "Ich kann derzeit nicht reden, da wir vor Ort noch im Einsatz sind", sagte eine Ortspolizistin der MZ.

Auf der alten Straße nach Inca passiert

Zu dem Unfall kam es gegen 10.30 Uhr auf der alten Landstraße zwischen Inca und Palma, der Ma13a, auf Höhe Santa María. Ein Auto erfasste den Mountainbike-Fahrer.

Die Guardia Civil ermittelt nun laut dem Online-Portal, wie es dazu kommen konnte.