Ein Hauch von Frühling auf Mallorca: Temperaturen klettern in der neuen Woche auf 22 Grad

In den vergangenen Tagen ging ein Sturmtief in Spanien auf das andere über. Erst Leandro, dann Marta, irgendein Name mit dem Buchstaben N am Anfang wird bestimmt bald kommen. Ehe es so weit ist, wird es aber erstmal warm auf Mallorca. In der neuen Woche klettern die Temperaturen auf 22 Grad. Keine Sorge: Das Wintergefühl verschwindet bei weiterhin starken Wind nicht gänzlich.

Am Montag gibt es zwar ein paar bewölkte Phasen und eventuell wenige Regentropfen im Süden der Insel, ansonsten wird der Wochenstart aber schön. Die Sonne zeigt sich, der Wind weht nur mäßig. Zur Abwechslung gilt mal keine Warnstufe auf der Insel.

Die 20-Grad-Marke wird auf Mallorca geknackt

Die Temperaturen bleiben erstmal noch konstant. Sprich wie an den vergangenen Tagen liegen die Höchstwerte bei 16 bis 17 Grad. Der Schub kommt am Dienstag. Im Norden Mallorcas sollen es dann 22 Grad werden, auch im Süden wird die 20-Grad-Marke geknackt.

Dafür wird das Wetter aber wechselhafter. Am Morgen dürfte es regnen, tagsüber bleibt es überwiegend trocken. Am Himmel tummeln sich aber viele Wolken. In der Nacht zieht ein stürmischer Wind aus Westen auf. Ab 18 Uhr gilt an der Südküste die Warnstufe Gelb wegen bis zu drei Meter hoher Wellen.

Temperatursturz und Regen gen Ende der Woche

Der starke Wind hält am Mittwoch an, es bleibt warm. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Falls Sie sich fragen, ob das schon Badewetter ist: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt bei 15 Grad. Da braucht es schon etwas Pinguinblut in den Adern.

Gen Ende der Woche soll die Regenwahrscheinlichkeit wieder ansteigen. Zudem sinken die Temperaturen kräftig. Was bleibt, ist der stürmische Wind. Aber zuerst genießen wir ein paar Tage die frühlingshaften Temperaturen.