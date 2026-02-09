Hai-Alarm auf Ibiza: Hafenmitarbeiter entdecken ungewöhnlich großes Tier vor Mallorcas Nachbarinsel

Ein ungewöhnlich großer Hai hat am Montagmorgen (9.2.) im Hafen von es Botafoc auf Ibiza für Aufsehen gesorgt. Dort, wo normalerweise die Linienfähren für Passagiere, Fahrzeuge und Güter anlegen, schwamm das verängstigte Tier nahe am Ufer. Bei dem Meeresbewohner könnte es sich um einen Blauhai (Prionace glauca, spanisch: tintorera) handeln. Augenzeugen berichteten der MZ-Schwesternzeitung "Diario de Ibiza", das Exemplar sei besonders groß gewesen – rund zwei Meter lang.

Ein Zeuge, der in dem Hafen von Ibiza-Stadt arbeitet, filmte den Hai in der Nähe der Fährstation. Gegenüber dem "Diario de Ibiza" erklärte er, das Tier habe „verloren und desorientiert“ gewirkt. „Es drehte Runden im Hafen, dort, wo das Schiff liegt, auf dem ich arbeite“, berichtete der Zeuge. Zudem habe der Hai eine Verletzung an der Rückenflosse gehabt. Der Mann informierte nach eigenen Angaben die Hafenbehörde über den Fund.

Haie rund um die Balearen

Der Blaue Hai ist im Mittelmeer zwar keine Seltenheit, gilt jedoch wegen Überfischung als gefährdet. Ungewöhnlich bleibt dennoch, wenn sich ein so großes Exemplar bis dicht an die Küste verirrt. Blauhaie leben das ganze Jahr über im Meer rund um die Balearen und pflanzen sich in dieser Gegend auch fort. Sie leben in den Tiefen des Mittelmeers: Die Hochseehaie können bis zu 400 Meter tief tauchen und mit mehr als 50 km/h durchs Wasser schießen.

Küstennah treten die bis zu 200 Kilogramm schweren Tiere eher selten auf, da sie Wassertemperaturen zwischen sieben und 15 Grad bevorzugen. „Gute Chancen, einen Blauhai nahe Mallorca zu sichten, hat man rund um Cabrera und südlich von Dragonera“, sagt der Hai-Kenner Juan Poyatos, Autor des Buches „Tiburones en el Mar Balear“, in einem MZ-Interview.

Auf dem Fischmarkt in Palma taucht zudem immer wieder Blauhai-Fleisch auf – günstig verkauft, weil der hohe Ammoniakgehalt für einen speziellen Geschmack sorgt.

