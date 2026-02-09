Sexueller Übergriff auf Mallorca: Junge Frau verletzt vor Wohnhaus in Cala Ratjada aufgefunden

In Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca ist eine junge Frau in der Nacht auf Samstag (7.2.) Opfer sexueller Gewalt geworden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete, fand ein Anwohner die Frau im Eingangsbereich eines Wohnhauses mitten im Küstenort auf dem Boden und alarmierte die Polizei.

Mutmaßlichen Angreifer verfolgt

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr im Carrer Mestre Vicenç Nadal nahe des Hafens. Wie die Sicherheitskräfte berichten, hörte ein Anwohner, wie ein Mann eine junge Frau vor einem Mehrfamilienhaus anschrie und beschimpfte. Er näherte sich den beiden und sah die Frau auf dem Boden liegend, unfähig sich zu bewegen. Vor ihr stand ein Mann, sichtlich nervös, der davonlief und sich in seiner naheliegenden Wohnung verschanzte, als er den Passanten kommen sah. Dieser verfolgte den mutmaßlichen Angreifer, um zu sehen, wo er sich versteckte und kehrte dann zum Tatort zurück.

Als die Sicherheitskräfte eintrafen, berichtete die sichtlich aufgelöste Frau, ein Mann habe versucht, sie zu vergewaltigen und ihr am ganzen Körper Schläge zugefügt. Der Zeuge erklärte den Beamten, wo sich der Mann aufhielt. Mehrmals forderten die Polizisten den mutmaßlichen Täter auf, die Tür zu öffnen. Als er sich weigerte, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort fanden sie die Zimmer völlig verwüstet vor - ein Indiz dafür, dass es bereits in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Zudem fanden sie mehrere Küchenmesser, die im ganzen Raum verteilt waren. Angesichts der Umstände wurde der Mann wegen des Verdachts eines Sexualdelikts und Körperverletzung festgenommen.

Widerstand gegen die Polizisten

Als er bereits gefesselt war, leistete der Mann beim Einladen in den Streifenwagen massiven Widerstand und trat auch gegen die Fensterscheiben und die Trennwand des Polizeifahrzeugs.

Derweil wurde die junge Frau mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus von Manacor gebracht. In welcher Beziehung sie zu dem mutmaßlichen Täter steht, ist nicht bekannt. /somo

Abonnieren, um zu lesen