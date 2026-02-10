Abi-Prüfung endlich auf Mallorca: Eurocampus-Schüler müssen nicht mehr nach Barcelona reisen

Wichtige Neuerung für alle Schülerinnen und Schüler an der Deutschen Schule Eurocampus auf Mallorca: Zum ersten Mal haben die Absolventen ihr Deutsches Internationales Abitur direkt auf Mallorca abgelegt. Die Kultusministerkonferenz in Deutschland hatte zuvor dem Eurocampus die dafür nötige Genehmigung erteilt.

Die Prüfungen fanden in der ersten Februarwoche in der Schule an der Playa de Palma statt. Bisher mussten die Abiturientinnen und Abiturienten des Eurocampus dafür nach Barcelona reisen und ihre Prüfungen an der dortigen Deutschen Schule ablegen. Diese ist die Partnerschule des Eurocampus.

Laut der neuen Schulleiterin Annegret Jung-Wanders haben sich die 20 Abiturientinnen und Abiturienten dabei offenbar sehr wacker geschlagen. "Es gab keine Nervenzusammenbrüche, die Schüler haben die Prüfungen ruhig entgegengenommen und ich habe bisher auch noch niemanden getroffen, der sich über eine zu schwierige Prüfung beklagt hat", sagt Jung-Wanders im Gespräch mit der MZ. Losgegangen war es am Montag (2.2.) mit Deutsch, am Dienstag war Englisch dran und am Mittwoch Mathematik. Die Nebenfächer wurden dann am Donnerstag und Freitag geprüft.

Langwieriger Korrekturprozess

Dass die Abiturprüfung auf Mallorca schon so früh im Jahr stattfindet, ist dem langwierigen Korrekturprozess geschuldet, der sich nun anschließt. "Die Arbeiten werden zuerst von den Lehrkräften hier auf Mallorca korrigiert und bewertet. Dann werden sie nach Barcelona zur Partnerschule des Eurocampus geschickt, wo sie die Fachbetreuer ein weiteres Mal korrigieren und bewerten. Und dann gehen sie an die Kultusministerkonferenz in Deutschland, wo sie noch einmal überprüft werden. Dort wird dann erst die endgültige Abiturnote festgelegt." Somit sei das Abitur "wertiger" als bisher, wie Jung-Wanders anmerkt. Es entspreche damit eher dem International Baccalaureate (IB), mit dem einige Eltern seit einiger Zeit "kokettieren" würden, wie Jung-Wanders sagt.

Für mündliche Prüfung weiterhin nach Barcelona

Das aber erst dann, wenn die mündlichen Prüfungen in der Woche vom 4. bis zum 8. Mai stattgefunden haben werden. Dafür müssen die Absolventinnen und Absolventen allerdings wie bisher nach Barcelona reisen, da die kompliziertere Logistik unter anderem mit einem Prüfungskomitee es nicht erlauben würde, die Prüfungen auf der Insel abzulegen.

Neu ist am Eurocampus auch, dass sich ab sofort die Abiturnote für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur aus der reinen Abiturprüfung zusammensetzt, sondern wie in Deutschland aus der Prüfung sowie den Leistungen ab dem ersten Halbjahr der 11. Klasse, also dem Beginn der Oberstufe. Damit bekommen sämtliche Leistungen aus der Oberstufe eine größere Bedeutung, gleichzeitig verliert die Abiturprüfung ein wenig an Gewicht. Die Abiturprüfung, die die Schüler an den Auslandsschulen schreiben, sei "in etwa eine Mischung" aus den Prüfungen von Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen.

Mit dem Abitur an jeder Uni der Welt studieren

Das Deutsche Internationale Abitur (DIAP) ist weltweit anerkannt und berechtigt prinzipiell dazu, an jeder Universität der Welt zu studieren. An der Playa de Palma gelegen umfasst der Eurocampus ein breites Bildungsangebot, das bereits im frühkindlichen Alter beginnt, da sie neben der Grund- und Oberschule auch über einen eigenen Kindergarten verfügt. Erst im Januar 2026 hatte Annegret Jung-Wanders den Posten der Schulleiterin von der Gründerin Gabriele Fritsch übernommen. Die 71-Jährige hatte zwischen 2010 und 2020 die Deutsche Schule in Barcelona geleitet.