Adrenalin-Kick vorprogrammiert: "Impact" ist die neue Attraktion auf Mallorcas größtem Volksfest "Fira del Ram"

Die Fira del Ram bringt sich in Stellung: Bevor das Volksfest am 27. Februar in Palma die Tore öffnet, ist auf dem Gelände von Son Fusteret schon jetzt einiges in Bewegung. Zum Start wartet gleich eine Attraktion, die zum ersten Mal nach Mallorca kommt – nachdem sie im Mai 2025 in Sevilla ihre Spanien-Premiere gefeiert hatte. „Damit bringt ihr die ganze Familie zum Schreien“, verspricht der Hersteller Veranstaltern auf seiner Website.

Die neue Attraktion, die bereits auf dem Gelände steht, heißt „Impact“ und wird als „Thrill Ride“ angekündigt – also als Fahrgeschäft, das mit rasanten Drehungen und ordentlich Adrenalin für große Emotionen sorgen soll.

Drehungen, Höhe, Schwingen

Das neue Highlight beim Volksfest besteht aus einer rotierenden zentralen Säule, dazu kommen Arme, die sich heben und senken – bis auf fast 9,5 Meter über dem Boden –, und schließlich das Schwingen der acht hängenden Zweisitzer-Gondeln.

Der italienische Hersteller Fabbri spricht von einem echten Publikumsmagneten: „Nicht nur ein absoluter Publikumserfolg, sondern die beliebteste Attraktion auf Spaniens Jahrmärkten“, heißt es. Und weiter: „Sie hebt Nervenkitzel und Spaß auf ein neues Level.“

Technische Daten im Überblick

8 Gondeln, jeweils 2 Plätze (Zweisitzer)

Kapazität: ca. 320 Personen pro Stunde

Mindestgröße der Besucher (empfohlen): 130–140 cm

Fahrtdauer: rund 120 Sekunden

Fabbri: weltweiter Branchenriese – und in Palma längst bekannt

Die Fabbri Group zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrgeschäften für Freizeitparks, touristische Ziele und Jahrmärkte – mit mehr als 65 Jahren Erfahrung. In Palma ist das Unternehmen seit Jahren auch mit einem Klassiker vertreten: dem „Booster“, der 72 Meter Höhe erreicht und bis zu 120 km/h erreicht.

Schon die letzte Ausgabe der Fira del Ram brachte eine Neuheit, die Attraktion „High Energy“. Das Fahrgeschäft ist fast 30 Meter hoch – die Passagiere sitzen in Wagen, die sich mit hoher Geschwindigkeit drehen und steil nach unten stürzen.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Kirmes mit Fahrgeschäften und Buden sind in diesem Jahr bis zum 12. April wie folgt:

Montags bis donnerstags von 16.30 bis 23 Uhr.

Freitags von 16.30 bis 1 Uhr.

Samstags von 11 bis 1 Uhr.

Sonntags und an Feiertagen von 11 bis 23.30 Uhr.

Im Vergleich zu 2025 dauert die Kirmes in diesem Jahr 14 Tage weniger.

Die Anfahrt

Wer mit dem Auto kommt, kann einen der beiden direkt an das Veranstaltungsgelände angrenzenden Parkplätze nutzen. Daneben liegt auch eine Haltestelle der Linie 10 der Stadtbusse EMT (Sa Indioteria) auf dem Gelände. Wer lieber Metro fahren will, steigt an der Station Son Fuster Vell aus und muss dann nur noch wenige Minuten zu Fuß gehen.

Weitere Details

Zuletzt gab es während der Fira del Ram einzelne „días de silencio“. Sie sollen unter anderem Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) die Möglichkeit geben, den Jahrmarkt ganz ohne den üblichen Lärm genießen zu können. Denn die Schwelle zur Reizüberflutung ist bei ihnen viel niedriger als bei anderen Menschen. Die lärmfreien Tage gehen auf eine Initiative mehrerer Vereinigungen zurück, die mit autistischen Kindern auf Mallorca zusammenarbeiten. Welche Tage es in diesem Jahr sind, ist laut dem Veranstalter noch unklar.

Auch zu den beliebten 2x1-Tickets, mit denen man bei den Attraktionen sparen kann, haben sich die Veranstalter bisher noch nicht geäußert. Die Tickets kann man stets nur an bestimmten Tagen einlösen. Die herkömmlichen Tickets für die Fahrgeschäfte kosten in der Regel zwischen 3 und 6 Euro. Bei diesen Preisen soll es trotz gestiegener Transport- und Stromkosten laut den Veranstaltern auch in diesem Jahr bleiben. /slr

