Im Februar: Erste Tropennacht des Jahres auf Mallorca gemessen
So ungewöhnlich warm ist es derzeit auf der Insel. Ein Wetterumschwung kündigt sich aber bereits an
Nicht nur anlässlich des anstehenden Valentinstages kommen auf Mallorca Frühlingsgefühle auf. Das Wetter erinnert derzeit mehr an April/Mai als an Februar. Während die Deutschen in der Heimat bei Regen und Minusgraden bibbern, ist es auf der Insel im Pullover derzeit zu heiß.
Am Dienstag lagen die Höchstwerte bei 24 Grad in Muro. Nur in den Bergen um Lluc gab es mit 14 Grad winterliche Temperaturen. Ungewöhnlich warm war auch die Nacht auf Mittwoch. Bereits im Februar gab es die erste Tropennacht des Jahres mit Tiefstwerten von 20 Grad im Norden der Insel.
Auch am Mittwoch wird die 20-Grad-Marke geknackt. Tagsüber scheint die Sonne, am Abend zieht der Himmel vom Süden her zu. Vereinzelte Schauer können nicht ausgeschlossen werden. Ab 20 Uhr gilt in der Tramuntana die Warnstufe Gelb wegen Sturmböen von bis zu 80 km/h. Rund um die Insel gilt an den Küsten ebenfalls Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.
Warnstufe Orange wegen Sturms am Donnerstag
Die Nacht auf Donnerstag wird wieder warm. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad in der Inselmitte. Die Tagestemperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke. Der Sturm nimmt wieder zu. Inselweit gilt die Warnstufe Gelb, im Norden gar die Warnstufe Orange. Die Böen sollen in den Bergen 130 km/h erreichen. Im Flachland bis zu 90 km/h. Am Nachmittag laufen die Warnstufen ab und der Wind flaut ab.
Kurze Regenpause, dann kehrt die Sonne zurück
Am Freitag dürfte es wieder regnen, auch am Samstag sind leichte Schauer möglich. Der Tag fällt aber nicht gänzlich ins Wasser, die Sonne scheint auch. Die Temperaturen sinken kräftig auf 16 Grad tagsüber und 4 Grad in der Nacht.
Ab Sonntag wird es sonnig und zum Start in die neue Woche klettern die Temperaturen wieder über die 20-Grad-Marke. Nur der kräftige Wind erinnert weiterhin daran, dass es Winter ist.
