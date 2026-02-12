Ein unaufhörliches Heulen: Sturmtief "Nils" zieht mit 162 km/h über Mallorca

So einen Lärm hat man selten auf Mallorca gehört. Das Sturmtief "Nils" erreichte in der Nacht auf Donnerstag (12.2.) Mallorca und sorgte für ein unaufhörliches Heulen, Rattern und Knallen. Hobby-Meteorologen maßen Windböen mit 162 km/h. Und es ist noch lange nicht vorbei.

Gefühlt waren die Sturmtiefs "Leonardo" und "Marta" nur eine leichte Brise im Vergleich mit "Nils". Ungewöhnlich ist auch, dass binnen weniger Tage gleich drei Stürme hintereinander über Mallorca fegen.

Laut dem von einem Hobby-Meteorologen betriebenen Wetterkanal "Meteo de les Illes" lagen die Spitzengeschwindigkeiten in der Nacht bei 162 km/h auf dem Puig Major und 96 km/h in Lloseta. Der spanische Wetterdienst Aemet kommt auf 150 km/h in der Serra d'Alfàbia und 91 km/h in Binissalem.

Die Notfallzentrale 112 publizierte bislang noch keine Sturmschäden. Bei den Windgeschwindigkeiten wäre es aber ein Wunder, wenn es keine Zwischenfälle gab und noch geben wird.

Folgende Warnstufen gelten noch am Donnerstag

Die Liste ist lang. Bis 18 Uhr - im Norden bis 19 Uhr - gilt die Warnstufe Gelb wegen Sturms auf Mallorca. Bis 15 Uhr gilt die höhere Sturmwarnung Orange im Norden und der Inselmitte. Aemet schreibt von bis zu 130 km/h auf Berggipfeln. Das dürfte diesmal untertrieben sein.

Bis 15 Uhr gilt die Warnstufe Orange an den Küsten wegen bis zu acht Meter hoher Wellen. Bis 20 Uhr geht sie in Gelb über. Wieder bildet der Norden die Ausnahme, wo sie durchgängig orange ist.

Wann hört der Sturm endlich auf?

Gute Frage, die sich nicht einfach beantworten lässt. Am Freitag gilt die Sturmwarnstufe Gelb nur noch in der Tramuntana, am Samstag zusätzlich im Süden. Das soll dann schon das nächste Sturmtief namens "Oriana" sein.

Das Wetter soll sich tendenziell erstmal noch verschlechtern, was in erster Linie aber niedrigere Temperaturen und Regen bedeutet. Ab Dienstag sieht es gut aus, dass der Wind nachlässt. Bis dahin kann sich die Prognose aber noch ändern.