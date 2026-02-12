Sturmtief „Nils“ auf den Balearen: 109 Einsätze seit Mitternacht – Mallorca am stärksten betroffen

Die Ankunft des Sturmtiefs "Nils" und die damit verbundenen schweren Windböen haben auf den Balearen seit Mitternacht bis zehn Uhr am Donnerstagmorgen (12.2.) mehr als hundert Zwischenfälle verursacht. Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hat die Notrufzentrale auf den Inseln in diesem Zeitraum 109 Vorfälle gezählt. Mallorca war mit 88 Einsätzen am stärksten betroffen.

Umgerissene Bäume und defekte Gebäude

Die meisten dieser Einsätze standen im Zusammenhang mit umstürzenden Bäumen und Ästen auf öffentlichen Straßen sowie mit zahlreichen Gegenständen und Gebäudeteilen, die von der Windkraft mitgerissen wurden.

Bei 25 der Notrufe musste die Feuerwehr ausrücken, um die Gefahr von Abbrüchen an beschädigten Häusern zu verringern. Bei 22 weiteren Einsätzen bekamen es die Experten mit tatsächlich herabgefallenen Bauelementen zu tun. Zudem wurden rund 20 umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen, 16 weitere Hindernisse auf Straßen und 15 umgestürzte Bäume oder Äste abseits des Straßenverkehrs verzeichnet.

Windböen halten an

Diese Zahlen dürften sich im Laufe des Tages noch weiter erhöhen. Auch am Vormittag waren die Feuerwehrleute von Palma verstärkt unterwegs, weil das Sturmtief "Nils" anhielt.

In Palma mussten sie unter anderem auf wichtigen Verkehrsstraßen für freie Bahn sorgen. Auch ein vom Wind umgerissenes Schild der deutschen Elektronik-Kette "Mediamarkt" beim Einkaufszentrum Ocimax versperrte zeitweise den Verkehr. In Palmas Carrer Aragó löste sich sogar der Teil eines Balkons. Verletzt wurde zunächst niemand. /somo

