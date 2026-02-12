Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Sturmtief "Nils"AuswandernTourismus
instagramlinkedin

Taucher finden unverhofft "Schatz" in der Bucht von Palma - und sorgen für ein Happy End

Eigentlich war es nur eine Übung der Unterwasser-Einheit der Guardia Civil – doch ein unerwartetes Wrack vor Mallorca änderte alles. In 47 Metern Tiefe fanden die Taucher einen Rucksack mit wertvollen Gegenständen

Die Übungstauchgänge der Guardia Civil in der Bucht von Palma haben sich wahrlich gelohnt

Die Übungstauchgänge der Guardia Civil in der Bucht von Palma haben sich wahrlich gelohnt / Guardia Civil

Sophie Mono

Sophie Mono

Eigentlich sollte es nur eine harmlose Tauchübung für die Unterwassereinsatzgruppe der Guardia Civil sein - doch überraschend sind die Beamten im Meer vor Mallorca auf einen wahren Schatz gestoßen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Guardia Civil am Mittwoch (11.2.) veröffentlichte.

Wrack entdeckt

Der unverhoffte Fund habe sich bereits im vergangenen Sommer zugetragen, heißt es darin. Die Tauch-Einheit GEAS der Guardia Civil war eigentlich im Einsatztraining - wie so oft an einem bekannten Wrack in der Bucht von Palma, das auch zuvor schon häufig für Übungszwecke genutzt worden war.

Bei einem ersten Tauchgang zur Inspektion der Gegend entdeckten die Beamten dann aber ein weiteres Wrack - wie sich später herausstellte, handelte es sich um ein 24 Meter langes Segelboot, das im September 2023 nach einem Brand untergegangen war und seitdem wohl in einer Tiefe von 47 Metern auf dem Meeresgrund gelegen hatte.

Spontan änderten die Taucher ihr Ziel und konzentrierten sich fortan auf das neue Schiffswrack. Mit lohnenswertem Erfolg: An Bord des gesunkenen Segelschiffes fanden die Beamten einen Rucksack und brachten ihn an die Meeresoberfläche. Darin befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch drei hochwertige Uhren und ein goldener Ring.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Eigentümer kann sich freuen

Sorfältige Untersuchungen folgten. Letztlich konnten der Eigentümer – ein Matrose, der zur Besatzung des Segelschiffs gehörte – ausfindig gemacht werden. Am vergangenen Montag (9.2.) bekam der Mann seine Wertgegenstände zurück.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Weißer Hai im spanischen Mittelmeer nachgewiesen: Studie bestätigt seltenen Fund
  2. Im Februar: Erste Tropennacht des Jahres auf Mallorca gemessen
  3. Ein unaufhörliches Heulen: Sturmtief 'Nils' zieht mit 162 km/h über Mallorca
  4. Weißer Hai im spanischen Mittelmeer: Wo genau wurde das Tier von Fischern gefangen?
  5. Openings am Ballermann 2026: Wann Megapark, Bierkönig, Bamboleo, Oberbayern und Co. in die Saison starten
  6. Vereinigung Cockpit erhebt schwere Vorwürfe gegen Ryanair
  7. Betrug bei der Einkommensteuer: Warum auf Mallorca die Steuerpflicht manchmal nicht so ernst genommen wird
  8. Schiffbruch auf stürmischer See: Bootsführer vor Mallorca per Hubschrauber gerettet

Nach 13 Jahren: Das "Goodbye Deutschland"-Lokal Red Rubber Duck in Peguera hat zugemacht

Nach 13 Jahren: Das "Goodbye Deutschland"-Lokal Red Rubber Duck in Peguera hat zugemacht

"Warum bleiben wir nicht direkt hier?": Deutsche Mallorca-Urlauber wandern spontan aus und übernehmen "Kegelbrüder-Bar"

"Warum bleiben wir nicht direkt hier?": Deutsche Mallorca-Urlauber wandern spontan aus und übernehmen "Kegelbrüder-Bar"

Ein unaufhörliches Heulen: Sturmtief "Nils" zieht mit 162 km/h über Mallorca

Ein unaufhörliches Heulen: Sturmtief "Nils" zieht mit 162 km/h über Mallorca

Sturmtief „Nils“ auf den Balearen: 109 Einsätze seit Mitternacht – Mallorca am stärksten betroffen

Sturmtief „Nils“ auf den Balearen: 109 Einsätze seit Mitternacht – Mallorca am stärksten betroffen

Taucher finden unverhofft "Schatz" in der Bucht von Palma - und sorgen für ein Happy End

Taucher finden unverhofft "Schatz" in der Bucht von Palma - und sorgen für ein Happy End

Mallorca hinter den Kulissen: Entdecken Sie die traditionellen Stoffe der Insel und ein ganz besonderes Weingut mit der MZ

Mallorca hinter den Kulissen: Entdecken Sie die traditionellen Stoffe der Insel und ein ganz besonderes Weingut mit der MZ

Will die Balearen-Regierung nun gegen die touristische Überfüllung auf Mallorca vorgehen oder nicht?

Will die Balearen-Regierung nun gegen die touristische Überfüllung auf Mallorca vorgehen oder nicht?

„In der Stimmabgabe steckt viel Wut“: Was die jüngsten Regionalwahlen über die politische Stimmung in Spanien aussagen

„In der Stimmabgabe steckt viel Wut“: Was die jüngsten Regionalwahlen über die politische Stimmung in Spanien aussagen
Tracking Pixel Contents