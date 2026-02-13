Das vierte Sturmtief binnen einer Woche: "Oriana" sorgt auf Mallorca für Warnstufen am Wochenende

"Leonardo", "Marta", "Nils" und nun "Oriana". Das vierte Sturmtief binnen gut einer Woche zieht über Mallorca hinweg. Neben Sturmwarnungen gilt die Warnstufe Orange wegen des aufgewühlten Meers an den Küsten. Vor der Nachbarinsel Menorca sollen die Wellen bis zu zwölf Meter hoch werden.

Der spanische Wetterdienst Aemet bestätigte am Donnerstagabend die vom Hobbymeteorologen "Meteo de les Illes" gemessene Sturmböe mit 162 km/h in der Tramuntana. Das stelle einen Wetterrekord an der Station für Februar dar.

So wird das Wetter am Freitag

Am Freitagmorgen herrscht die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Im Tagesverlauf nimmt der Wind zu. Die Sturmwarnstufe Gelb gilt ab 12 Uhr inselweit. Die Böen sollen im Flachland 80 km/h, in den Bergen 120 km/h erreichen. Möglich, dass es erneut beim Flugverkehr zu Problemen kommt.

Ab 16 Uhr gilt an den Küsten im Norden und Westen die Warnstufe Gelb, im Süden und Osten die Warnstufe Orange. Gelb heißt vier Meter hohe Wellen, orange acht Meter.

Während am Vormittag die Sonne hinter den Wolken hervorschaut, regnet es am Freitagnachmittag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad, wobei es im Süden kühler als im Norden Mallorcas wird. Die Nacht bleibt bei 9 bis 10 Grad mild.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Sturmwarnstufe läuft am Samstagmittag aus. An den Küsten gilt weiterhin die Warnstufe Orange. Ausnahme ist der Osten, hier gilt nur Gelb. Vor Menorca kann es zu den zwölf Meter hohen Monsterwellen kommen.

Das Wochenende startet grau und regnerisch. Erst gen Ende des Samstags zeigt sich die Sonne ein wenig. Auch wenn die Sturmwarnung endet, flaut der Wind kaum ab.

Am Sonntagmorgen laufen dann auch die Warnstufen an den Küsten aus. Es bleibt weiter stürmisch, wenngleich nicht so extrem. In der neuen Woche soll es endlich etwas abflauen. Zudem steigen die Temperaturen wieder über die 20-Grad-Marke.