Tragödie im Zentrum Mallorcas: 80-Jährige stirbt bei Brand in Vilafranca
In Vilafranca im Zentrum Mallorcas ist eine etwa 80-jährige Frau bei einem Brand in ihrem Haus gestorben. Die Guardia Civil ermittelt zur Brandursache
Eine etwa 80-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag (13.2.) bei einem Brand in ihrerem Haus in Vilafranca im Zentrum Mallorcas ums Leben gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kam es gegen 5 Uhr morgens zu dem Unglück.
Die Notrufzentrale erhielt mehrere Anrufe, die von dem Brand in dem Haus berichteten. Umgehend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Wachen Manacor und Felanitx aus, außerdem Patrouillen der Guardia Civil und der Ortspolizei sowie mehrere Krankenwagen des Rettungsdienstes 061.
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Als sie das Gebäude betraten, fanden sie die Frau, etwa 80 Jahre alt, bereits leblos vor. Die Sanitäter konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen, um den Ursprung des Brandes zu bestimmen.
