Mehrere Verletzte und kilometerlange Staus nach Unfall auf Palmas Ringautobahn

Auf Palmas Ringautobahn hat es mal wieder gekracht: Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos hat am Samstagvormittag (14.2.) auf der Vía de Cintura für kilometerlange Staus gesorgt. Nach Angaben der spanischen Verkehrsbehörde DGT soll sich der Unfall gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt zum öffentlichen Schwimmbad von Son Hugo ereignet haben. Aus noch ungeklärter Ursache stießen dort ein Lkw und zwei Pkw zusammen.

Beamte der Guardia Civil mussten aufgrund des Vorfalls mehrere Fahrspuren sperren, was zu langen Staus führte. Nach ersten Angaben gab es keine Schwerverletzten bei dem Unfall. Einige Verkehrsteilnehmer wurden lediglich leicht verletzt. /sw