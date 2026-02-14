Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Mehrere Verletzte und kilometerlange Staus nach Unfall auf Palmas Ringautobahn

In der Nähe der Ausfahrt von Son Hugo kollidierte ein LKW mit zwei Autos. Nach dem Zusammenstoß mussten am Samstagvormittag (14.2.) mehrere Fahrstreifen gesperrt werden

Infolge eines Unfalls mussten Verkehrsteilnehmer am Samstagvormittag (14.2.) auf der Vía de Cintura etwas mehr Geduld mitbringen.

Infolge eines Unfalls mussten Verkehrsteilnehmer am Samstagvormittag (14.2.) auf der Vía de Cintura etwas mehr Geduld mitbringen. / DGT

Redaktion DM

Redaktion DM

Auf Palmas Ringautobahn hat es mal wieder gekracht: Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und zwei Autos hat am Samstagvormittag (14.2.) auf der Vía de Cintura für kilometerlange Staus gesorgt. Nach Angaben der spanischen Verkehrsbehörde DGT soll sich der Unfall gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt zum öffentlichen Schwimmbad von Son Hugo ereignet haben. Aus noch ungeklärter Ursache stießen dort ein Lkw und zwei Pkw zusammen.

Beamte der Guardia Civil mussten aufgrund des Vorfalls mehrere Fahrspuren sperren, was zu langen Staus führte. Nach ersten Angaben gab es keine Schwerverletzten bei dem Unfall. Einige Verkehrsteilnehmer wurden lediglich leicht verletzt. /sw

