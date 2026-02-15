Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

17-Jähriger zwischen Inca und Lloseta überfahren – Zustand sehr kritisch

Der Vorfall ereignete sich um 2.15 Uhr auf der Ma-2110

Archivbild des Rettungsdienstes 061.

Marcos Ollés

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag (15.2.) auf der Straße zwischen Inca und Lloseta von einem Fahrzeug erfasst worden. Sein Zustand ist kritisch. Laut dem Rettungsdienst 061 ist der Jugendliche gegen 2.15 Uhr überfahren und anschließend in eine Klinik gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Kilometers 3 auf der Ma-2110, die Inca und Lloseta verbindet. An dem Vorfall waren die Einsatzkräfte von zwei Rettungswagen und der Feuerwehr von Mallorca sowie Beamte der Guardia Civil beteiligt. Die Feuerwehr befreite den Jugendlichen, der eingeklemmt war.

Das medizinische Personal stabilisiert den Schwerverletzten vor Ort und verständigte das Universitätsklinikum Son Espases, das alles für seine Aufnahme vorbereitete. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. /sw

