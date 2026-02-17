Der Wetterdienst warnt vor dem nächsten Sturm auf Mallorca

Der Sturm auf Mallorca hört einfach nicht auf. Zuletzt gab es immerhin ein paar windstille Momente. Nun gibt der spanische Wetterdienst Aemet aber die nächste Sturmwarnung für die Insel aus. Nach "Leonardo", "Marta", "Nils" und "Oriana" ist das Sturmtief "Pedro" nun das fünfte binnen zwei Wochen.

Bis es so weit ist, gibt es noch zwei windige, aber durchaus schöne Tage. Der restliche Dienstag bleibt sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen knapp unter der 20-Grad-Marke. Sie fragen sich, ob man bei dem Wetter auf Mallorca schon baden kann? Bei einer Wassertemperatur derzeit von 14 Grad an der Playa de Palma sollte die Frage klar beantwortet sein.

Der Wind weht mäßig bis kräftig aus nordwestlicher Richtung. Sonnenuntergang ist derzeit um 18.27 Uhr. Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 10 Grad in der Inselmitte mild. An den Küsten sind es ein paar Grad mehr.

Um 7.38 Uhr geht die Sonne am Mittwoch auf. Nach einem nebligen Morgen scheint sie lange. Am späten Nachmittag ziehen vom Süden her graue Wolken über die Insel. Im Norden soll die 20-Grad-Marke geknackt werden.

"Pedro" erreicht am Donnerstag Mallorca

Am Donnerstag kommt "Pedro". Ab 6 Uhr gilt den ganzen Tag inselweit die Warnstufe Gelb wegen Sturms. Die Böen sollen Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreichen. Aemet schreibt bereits dazu, dass bei einer Aktualisierung die Erhöhung auf die zweithöchste Warnstufe Orange möglich sei. An den Küsten - Ausnahme Osten - gilt ebenfalls Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

"Pedro" wird wohl eine Eintagesfliege. Schon am Freitag soll der Sturm wieder abflauen. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind nach derzeitiger Prognose phänomenal. Es wird sonnig bei Temperaturen um die 20 Grad bei kaum Wind. Wobei es bestimmt nur eine Frage der Zeit ist, ehe der nächste Sturm kommt. Mal schauen, welcher Name mit dem Anfangsbuchstaben Q dem Wetterdienst einfällt.