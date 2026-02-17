Redaktion DM

"Hört auf, auf mich einzuschlagen!": Festnahme in Palma eskaliert

Nach einem Polizeieinsatz am 14. April 2021 stehen zwei Beamte wegen mutmaßlicher Polizeigewalt und ein Mann wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands vor Gericht. Die Ehefrau des Festgenommenen hatte den Notruf gewählt und angegeben, ihr Mann wolle sie umbringen – später räumte sie vor Gericht ein, dass diese Darstellung übertrieben war. Der Mann wirft den Polizisten eine gewaltsame Festnahme vor. Er erlitt schwere Verletzungen, darunter einen Kieferbruch. Beide Seiten weisen einander die Schuld zu. Mehr Informationen