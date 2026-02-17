Sand-Chaos an der Playa de Palma: die Flaniermeile verkommt und keiner räumt auf

Ein wenig Sand unter den Schuhen - beim Spaziergang mit Meerblick gehört das doch dazu. An der Playa de Palma ist es derzeit jedoch ein bisschen viel des Guten. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, sind einige Abschnitte der Fußgängerpromenade momentan unter den Körnern begraben, weil die Stürme der vergangenen Tage ganze Sandmassen vom Strand auf den Gehweg geweht haben. Mitunter sind die Wege kaum noch zu erkennen.

Zusätzliches Problem: Die Mitarbeiter des Unternehmens "Mar de Mallorca", das in den vergangenen knapp 30 Jahren für die Reinigung des Strandes und die Beseitigung von Sturmschäden zuständig war, haben am 30. November ihre Arbeit eingestellt. Die Konzession ist ausgelaufen. Noch gibt es keinen neuen Pächter, der diese Aufgabe übernehmen möchte. Bereits ein MZ-Besuch Anfang Februar zeigte: So ohne Zuständige ist es schmuddelig an der Playa - am Strand genau wie an der angrenzenden Flaniermeile.

Die starken Windböen, die den Strand in den vergangenen Tagen getroffen haben, haben die Lage nun weiter verschlimmert. Gehwege, Fahrbahn, Strandlokale, Pflanzenkübel - alles ist mit dicken Sandschichten überzogen.

Gehweg und Grünflächen verschwinden unter dem Sand / Redaktion DM

Warten bis April

Wann endlich wieder richtig sauber gemacht wird, ist noch unklar. Derzeit führt die Stadtverwaltung von Palma das Verwaltungsverfahren zur Ausschreibung des Strandbetriebs durch. Wenn sich überhaupt jemand findet, der unter den neuen, deutlich teureren Pachtbedingungen arbeiten will. Das wäre frühestens ab April der Fall. Bis dahin warten nicht nur die ehemaligen Mitarbeiter von "Mar de Mallorca" - sie alle müssen vom neuen Pächter übernommen werden - auf eine Entscheidung, sondern auch Anwohner und Ausflügler.

