Ramadan auf Mallorca: Rund 90.000 Muslime starten in dieser Woche in die Fastenzeit

Die mehr als 90.000 Muslime auf Mallorca und den Nachbarinseln haben am Mittwoch (18.02.) den heiligen Fastenmonat Ramadan gestartet. Für die Gläubigen bedeutet das, vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung auf das Essen, Trinken, Rauchen und auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. Für Schwangere oder Kranke gelten diese Regeln nicht. Der neunte Monat des muslimischen Kalenders gilt als der heiligste für die islamische Kultur. Nach islamischer Überlieferung erinnert der Fastenmonat außerdem an den Moment, in dem Allah dem Propheten Mohammed die ersten Verse des Korans offenbarte.

Großteil der Muslime lebt in Palma

Laut Schätzungen des Präsidenten der Asociación Comunidad Musulmana la Misericordia Arrahma de Mallorca Youssef Jouihri leben auf den Balearen rund 90.000 Menschen muslimischen Glaubens. Der Großteil von ihnen stammt aus Marokko und lebt auf Mallorca. Die muslimische Bevölkerung auf der Insel konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die größeren Städte wie Palma, Manacor und Inca.

Auch das Fastenbrechen wird groß gefeiert

In diesem Jahr fällt das Ende des Ramadan auf den sogenannten "Aid el Fitr" am 19. März, an dem das Fasten traditionell mit einem großen Fastenbrechen gefeiert wird. Auch auf Mallorca versammelten sich dazu in den letzten Jahren zahlreiche Muslime, um gemeinsam zu beten und Allah zu bitten, das Opfer anzunehmen, das während des einmonatigen Ramadans gebracht wurde.