Polizeiwache an der Playa de Palma zehn Monate geschlossen - wo Sie jetzt Anzeigen stellen können

Eine Institution an der Playa de Palma schließt für Renovierungsarbeiten: Die Polizeiwache im Carrer de Marbella, 37 soll zehn Monate lang renoviert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Nationalpolizei von Donnerstag (19.2.) hervor. "Die Bauarbeiten haben gerade erst begonnen und sollen in zehn Monaten abgeschlossen sein", heißt es darin. Sprich: Die in einer Parallelstraße zur Strandpromenade gelegene Wache entfällt in der Hochsaison somit als Anlaufstelle für Hilfe suchende Urlauber.

In der Pressemitteilung ist von einer umfassenden Renovierung die Rede, die nicht nur sämtliche Büroräume, sondern auch Zellen, Toiletten, Garage und Umkleiden betreffe. Die Beamten ziehen während der Arbeiten in Räumlichkeiten der Ortspolizei und der Stadt Palma in der Avinguda d'América, 11. Diese sind gut 2 Kilometer von der "Strandwache" entfernt. Anzeigen können dort nun von 8 bis 24 Uhr gestellt werden. Auch die Kriminalpolizei sowie weitere Einheiten seien dort jetzt untergebracht.

Polizeiwachen an der Playa de Palma im Februar 2026. / OpenStreetMap/Datawrapper

Der Umzug kommt zu einem Zeitpunkt, in dem sich kriminelle Übergriffe an der Playa de Palma zu häufen scheinen. Mehrere Leserinnen und Leser berichteten in den vergangenen Tagen von Diebstählen und Überfällen. Ein darauf angesprochener Polizeisprecher sagte der Mallorca Zeitung, dass ihm davon nichts bekannt sei. Allerdings könnte das auch daran liegen, dass die Betroffenen oft keine Anzeige stellen.

Die Pressemitteilung betont denn auch, dass die Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit dem Rathaus und der Ortspolizei weiterhin an der Playa de Palma präsent ist. Die für die Bürgersicherheit zuständige Einheit würde weiterhin in der Urlauberhochburg patrouillieren.