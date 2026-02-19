Sturmtief "Pedro" erreicht Mallorca: Wetterdienst erhöht die Warnstufen

Mit "Pedro" hat in der Nacht auf Donnerstag (19.2.) das fünfte und voraussichtlich vorerst letzte Sturmtief Mallorca erreicht. Tagsüber soll es nun heftig stürmen. Der spanische Wetterdienst erhöhte und verlängerte die Warnstufen.

Bereits in der Nacht fegte der Sturm mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h über Mallorcas höchsten Berg Puig Major hinweg. Den gesamten Donnerstag gilt nun inselweit die Warnstufe Gelb. Im Flachland sind Böen bis 70 km/h möglich, in den Bergen über 130 km/h.

Ab 12 Uhr gilt in der Inselmitte die Warnstufe Orange. Dort zieht der Sturm an und erreicht 90 km/h. Mit der Ausnahme der Ostküste gilt an den Stränden wegen des aufgewühlten Meeres ebenfalls die Warnstufe Gelb.

Dafür scheint die Sonne

Sieht man vom Sturm ab, wird es eigentlich ein schöner Tag. Die Sonne scheint pausenlos, Wolken gibt es fast keine. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 15 bis vereinzelt 16 Grad.

Um 18.29 Uhr geht die Sonne unter. Wirklich kalt wird es in der Nacht aber nicht. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleiben die Temperaturen zweistellig.

Um 8 Uhr laufen die Sturmwarnungen auf Mallorca am Freitag aus. Eine Stunde später wird die Warnung an den Küsten aufgehoben. Wobei es noch windig bleibt. Die Temperaturen steigen minimal. Ein paar Wolken tauchen am Himmel auf.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Samstag dürfte - Daumen sind gedrückt - der windstillste Tag auf der Insel seit zweieinhalb Wochen werden. Die Temperaturen strecken sich nach der 20-Grad-Marke. Die Nächte werden dafür kühler. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken.

Der Sonntag grenzt dann an Perfektion: leichter Wind, 21 Grad, Sonne. Von so einem Wetter träumen doch die Deutschen auf Mallorca. Die Sahne auf der Torte: In der neuen Woche geht es genauso weiter.