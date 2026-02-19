Sturmtief "Pedro" erreicht Mallorca: Wetterdienst erhöht die Warnstufen
Noch ein stürmischer Tag, dann wird das Wetter auf der Insel perfekt
Mit "Pedro" hat in der Nacht auf Donnerstag (19.2.) das fünfte und voraussichtlich vorerst letzte Sturmtief Mallorca erreicht. Tagsüber soll es nun heftig stürmen. Der spanische Wetterdienst erhöhte und verlängerte die Warnstufen.
Bereits in der Nacht fegte der Sturm mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h über Mallorcas höchsten Berg Puig Major hinweg. Den gesamten Donnerstag gilt nun inselweit die Warnstufe Gelb. Im Flachland sind Böen bis 70 km/h möglich, in den Bergen über 130 km/h.
Ab 12 Uhr gilt in der Inselmitte die Warnstufe Orange. Dort zieht der Sturm an und erreicht 90 km/h. Mit der Ausnahme der Ostküste gilt an den Stränden wegen des aufgewühlten Meeres ebenfalls die Warnstufe Gelb.
Dafür scheint die Sonne
Sieht man vom Sturm ab, wird es eigentlich ein schöner Tag. Die Sonne scheint pausenlos, Wolken gibt es fast keine. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 15 bis vereinzelt 16 Grad.
Um 18.29 Uhr geht die Sonne unter. Wirklich kalt wird es in der Nacht aber nicht. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleiben die Temperaturen zweistellig.
Um 8 Uhr laufen die Sturmwarnungen auf Mallorca am Freitag aus. Eine Stunde später wird die Warnung an den Küsten aufgehoben. Wobei es noch windig bleibt. Die Temperaturen steigen minimal. Ein paar Wolken tauchen am Himmel auf.
So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca
Der Samstag dürfte - Daumen sind gedrückt - der windstillste Tag auf der Insel seit zweieinhalb Wochen werden. Die Temperaturen strecken sich nach der 20-Grad-Marke. Die Nächte werden dafür kühler. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken.
Der Sonntag grenzt dann an Perfektion: leichter Wind, 21 Grad, Sonne. Von so einem Wetter träumen doch die Deutschen auf Mallorca. Die Sahne auf der Torte: In der neuen Woche geht es genauso weiter.
- Nicht das Problem der Firma': Ryanair verweigert alleinerziehender Mutter Freistellung trotz Schulschließungen wegen Sturmwarnung
- Deutschen Mallorca-Urlauber auf Autobahn gestoßen: Oberster Gerichtshof fällt finales Urteil im Fall Tim V.
- Küste, Buchten, Dörfer: Warum der neue Wanderweg „East Mallorca“ ab Cala Ratjada nicht nur für erfahrene Wanderer geeignet ist
- Soll ich meinen Koffer vor dem Mallorca-Flug abschließen?
- Der Wetterdienst warnt vor dem nächsten Sturm auf Mallorca
- Kurz vor Saisonstart: Diese neue Großbaustelle in einer Urlauberhochburg sorgt für Ärger auf Mallorca
- Unliebsame Plagegeister: Gemeinde auf Mallorca macht mit Schusswaffen Jagd auf Prozessionsspinner
- Sand-Chaos an der Playa de Palma: Die Flaniermeile verkommt - und keiner räumt auf