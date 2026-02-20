Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Arztrechnung über 260.000 Euro in Thailand: Spendenaufruf auf Mallorca für verunglückten Taucher

Nach einem schweren Motorradunfall auf Phuket liegt Adrián Palomino Plaza (39) im Koma. Freunde und Familie sammeln 260.000 Euro für Intensivbehandlung, Ambulanzflug und Rehabilitation in Spanien

Hilfe für Adrián benötigt: Spendenaufruf für in Thailand verunglückten Spanier.

Redaktion MZ

Adrián Palomino Plaza (39) liegt nach einem schweren Motorradunfall in Thailand in kritischem Zustand im Krankenhaus. Durch den Unfall erlitt der Mann ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste auf die Intensivstation eines Privatkrankenhauses eingeliefert werden. Eine Gruppe von Freunden auf Mallorca treibt derzeit eine Spendenkampagne voran, um die Krankenhauskosten und die Rückführung nach Spanien zu finanzieren. Der verunglückte Madrilene hat jahrelang auf Mallorca gelebt.

Der Unfall ereignete sich, als Palomino in seiner Freizeit auf Phuket unterwegs war. Dort arbeitete er als professioneller Taucher auf sogenannten Liveaboard-Schiffen, die Freizeittauchgänge anbieten. Seit dem Unfall liegt der 39-Jährige im Koma und wird kontinuierlich ärztlich überwacht. Die Behandlung in Thailand – insbesondere auf einer privaten Intensivstation – verursacht extrem hohe Kosten, die die Familie nicht tragen kann.

Versicherungen übernehmen weder Behandlung noch Rücktransport

Palomino verfügte zwar über die vorgeschriebenen Berufsunfall- beziehungsweise Berufsversicherungen, hatte aber keine private Reiseversicherung mit umfassender Deckung für einen Schadenfall dieses Ausmaßes abgeschlossen. Daher werden weder die Behandlungen im thailändischen Krankenhaus noch der medizinische Rücktransport durch seine bestehenden Policen übernommen.

Die Rückführung nach Spanien muss aufgrund seines schweren klinischen Zustands in einem vollständig ausgestatteten Ambulanzflugzeug mit erweiterten lebenserhaltenden Maßnahmen und einem spezialisierten Ärzteteam an Bord erfolgen. Die geschätzten Kosten für die längere Hospitalisierung, den internationalen Krankentransport, die medizinische Koordination sowie die anschließende Rehabilitation in Spanien belaufen sich auf rund 260.000 Euro.

Öffentliche Spendenkampagne und Transparenz

Angesichts der Notlage und der hohen Kosten wurde über die Plattform GoFundMe eine Spendenaktion mit dem Titel „Repatriación médica Adrián, Bring Adrian Home“ gestartet. Ziel sind insgesamt 260.000 Euro zur Deckung von: Krankenhauskosten in Thailand (einschließlich längerer Intensivbehandlung), Kosten für das Ambulanzflugzeug samt spezialisiertem medizinischem Team, internationaler Transportkoordination, Behandlungen nach der Ankunft in Spanien und anschließender Rehabilitation sowie Verwaltungs- und Steuerkosten, die durch die Spenden entstehen. Bis Freitagmittag (20.2.) waren knapp 175.000 Euro zusammengekommen.

Die Kampagne wird von seiner Schwester Elena Palomino Plaza organisiert, die die Gelder direkt verwaltet, um Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie ausschließlich für medizinische Ausgaben und die Rückführung verwendet werden.

