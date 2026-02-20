Nach ungemütlichen Winterwochen: Jetzt kommen die Sonnenliebhaber auf Mallorca endlich auf ihre Kosten
Der Winter auf Mallorca war in diesem Jahr ganz schön regnerisch und stürmisch. Damit ist jetzt erstmal Schluss
Zugegeben: Wer einen trockenen, ruhigen und sonnigen Winter auf Mallorca gesucht hat, der ist in den vergangenen Monaten vielleicht ein wenig enttäuscht worden. Dafür haben doppelt so viele Niederschläge wie üblich und zahlreiche Sturmtiefs gesorgt. Die gute Nachricht: In den kommenden Tagen präsentiert sich der Mallorca-Winter von seiner freundlichsten - und durchaus von einer frühlingshaften - Seite.
Perfektes Wanderwetter
Nachdem noch am Donnerstag (19.2.) im Inselinneren Warnstufe Orange wegen des Sturmtiefs "Pedro" geherrscht hat, ist die Insel am Freitag (20.2.) nahezu windstill erwacht. Der Himmel ist wolkenfrei und bleibt es auch. Allein um Artà könnte es sich am Nachmittag laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet etwas zuziehen. Niederschläge werden aber den ganzen Tag über ausgeschlossen. Richtig warm wird es noch nicht (maximal 17 Grad in Manacor), doch wer die Möglichkeit hat, sich in die pralle Sonne zu setzen, der dürfte sich durchaus nicht über Kälte beklagen. Nachts kühlt es im Inselinneren auf bis zu 6 Grad herunter, in Andratx bleiben die Mindesttemperaturen aber bei 12 Grad in der Nacht.
Auch der Samstag (21.2.) wird es durch und durch sonnig, die Temperaturen klettern laut Aemet auf bis zu 18 Grad und der Wind weht nur schwach. Das perfekte Wetter für Ausflüge in die Natur oder ein Wanderwochenende. Am Sonntag (22.2.) geht es in dieser Manier weiter: Ganz viel Sonne, kein Tropfen Regen und in Cala Ratjada könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.
Es bleibt gut
Wer am Wochenende keine Zeit hat, das schöne Wetter zu genießen, der muss sich nicht grämen. In der kommenden Woche geht es genauso schön weiter. Am Mittwoch (25.2.) klettert die Thermometeranzeige in Pollença voraussichtlich sogar auf 23 Grad. Da sind die ungemütlichen Winterwochen zu Weihnachten und Anfang des Jahres doch schnell vergessen.
