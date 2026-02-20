Tipps für's Wochenende auf Mallorca: Das chinesische Neujahr feiern, Burger testen und Flamenco erleben

Burgervarianten satt in Palma testen

Burger-Liebhaber aufgepasst: Das Foodfestival „Burgermania“ neben der MZ bietet noch bis Sonntag täglich 20 verschiedene Burger. Neben zahlreichen Foodtrucks gibt es auch Livemusik. Freitag: 18-24 Uhr, Samstag: 13-16 Uhr und 19 bis 24 Uhr, Sonntag 13-16 Uhr sowie 19 bis 23 Uhr. Weitere Infos gibt es auf Instagram: @burgermania_fest

Auf dem Burgerfestival in Palma gibt es 20 verschiedene Burgervarianten, durch die man sich testen kann. / Instagram: @burgermania_fest

Oscar-Kandidat „Sirat“ begutachten

Das Roadmovie „Sirat“ ist Spaniens Oscar-Kandidat und ein heißer Goya-Anwärter. Der Film handelt von einem Vater, der sich in Begleitung seines Sohnes auf die Suche nach der vermissten Tochter in Nordafrika macht. Die Hauptrollen übernahmen Sergi López und Bruno Núñez. Das Programmkino CineCiutat zeigt ihn am Freitag (20.2.) um 19 Uhr noch einmal: www.cineciutat.org

50 Kilometer rund um Alcúdia wandern

Der Megamarsch, das deutsche Pendant zur Pilgerung Lluc a Peu, steht wieder an. Innerhalb von 12 Stunden wandern die Teilnehmer 50 km von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Entlang am Meer, unter Palmen und durch die Altstadt von Alcúdia. Eine Herausforderung für Körper und Geist. Los geht's am Samtag (21.2.) in Alcúdia ab 7.30 Uhr. Tickets gibt es online für 111 Euro unter megamarsch.de

Der Megamarsch Mallorca startet in Alcúdia und zieht sich 50 Kilometer durch den Inselnorden. / Megamarsch

Flamenco auf der Kulturfinca erleben

Am Samstag (21.2.) lädt Son Bauló zu einem Flamenco-Abend mit authentisch spanischem Flair nach Lloret de Vistalegre ein. Mit dabei sind unter anderem Silvia „La Sparka“ (Tanz), Jose Llorach (Percussion), Guille Sans (Gesang), Pequi und Oscar (Palmas und Jaleos) und Manuel Carmona (Gitarre). Anschließend gibt es für 25 Euro ein Wok-Menü mit drei Gängen. Los geht's um 18 Uhr. Der Eintritt für die Show beläuft sich auf 25 Euro. Anmeldung per E-Mail an son-baulo@son-baulo.com

Die Fabrikfrauen ehren

Das interaktive Stück „Perla“ am Sonntag (22.2.) im Teatre Principal d’Inca ist eine Hommage an die Fabrikarbeiterinnen von Las Perlas (Manacor), die keinen Platz in den Geschichtsbüchern, aber viel zu erzählen haben. Das Publikum ist mit auf der Bühne. Los geht's am 22. Januar um 19 Uhr im Teatre Principal d’Inca, C/. des Teatre, 10. Das Programm läuft auf Katalanisch. Den Eintritt gibt es für 15 Euro und Karten unter: teatreprincipalinca.com

Auf ins Jahr des Pferdes

Am Sonntag (22.2.) wird es bunt auf der Plaça de Pere Garau in Palma. Die chinesische Community auf Mallorca lädt dann zum traditionellen Chinesischen Neujahrsfest in Palma mit Drachentänzen, Flashmobs und Kindershows ein. An 28 Ständen gibt es chinesische Spezialitäten und Süßigkeiten sowie handwerkliche Produkte wie Seidenstoffe, Lackarbeiten oder Kalligrafien.

Grund zur Freunde gibt es genug: Laut der chinesischen Astrologie beginnt jetzt das Jahr des Feuerpferdes, das Energie und Wohlstand symbolisiert. Das familienfreundliche Event geht von 11 bis 23 Uhr und bietet abends auch eine Lichtershow und Livemusik.

Wie jedes Jahr feiert die chinesische Community auf Mallorca ihr Neujahrsfest auf dem Platz rund um den Markt von Pere Garau. / EUROPA PRESS

Barocke Klänge in Inca

Ein besonderer Abend für Liebhaber feiner Barockklänge: Am Sonntag (22.2.) gastiert das renommierte italienische Ensemble Accademia Hermans mit einer Aufführung von Johann Sebastian Bachs „L’Ofrena Musical“ – eines seiner intellektuellen Meisterwerke – in historischer Kulisse.

Das Konzert beginnt am 22. Februar um 18 Uhr im Kloster Santo Domingo in Inca. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter incaciutat.com

Kunst-Tipp: Durchblick in der Fundació Cultural Coll Bardolet

Was bleibt, wenn unnötige Komplexität entfernt wird? Das Künstlerkollektiv Ou Verd reflektiert in seiner Gruppenausstellung „Minima Esencia“ über Einfachheit, Innehalten und das Wesentliche als Antwort auf die Reizüberflutung unserer heutigen Welt. Klarheit als Offenbarung und kritischer Akt. Zu sehen ist die Ausstellung vom 21. Februar um 12 Uhr bis zum 29. März in der Fundació Cultural Coll Bardolet, Via Blanquerna, 4, Valldemossa.

Verwandte nachrichten

Öffnungszeiten: Di.-Do. 10-15 Uhr, Fr. 10-16 Uhr, Sa.-So. 10-18 Uhr