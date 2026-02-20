Tödlicher Unfall auf Mallorca: Ausländischer Radfahrer wird gleich zweimal überfahren und stirbt noch vor Ort

Ein etwa 40-jähriger, wohl ausländischer Radsportler ist am Freitagvormittag (20.2.) auf Mallorca bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der etwa 40 Jahre alte Radfahrer kollidierte auf der Straße zwischen Santa Maria und Santa Eugènia mit zwei Lieferwagen und starb nach Angaben der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr an einer Kreuzung bei Kilometer 5,9 der Ma-3030. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann, der wohl an der Playa de Palma untergebracht war, aus einem Abzweig auf die Fahrbahn, als ihn zunächst ein Volkswagen Transporter erfasste. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer in die Luft geschleudert und mehrere Meter weit mitgeschleift. Kurz darauf passierte ein Peugeot Rifter die Stelle und konnte eine weitere Kollision mit dem bereits am Boden liegenden Mann nicht mehr verhindern.

Alleine unterwegs mit Helm und Radbekleidung

Mehrere Krankenwagen und die Ärzte des Gesundheitszentrums von Santa Maria waren an der Unfallstelle zu Gange. Die Sanitäter konnten allerdings nur noch den Tod des Radfahrers feststellen. Der Mann war alleine unterwegs, trug Radbekleidung und einen Helm. Der Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge erlitt leichte Verletzungen.

Zunächst regelte die Ortspolizei von Santa Maria den Verkehr, bis die Guardia Civil eintraf und die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm. Der Leichnam wurde kurz nach 12.30 Uhr abtransportiert. /slr

