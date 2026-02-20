Versuchter Mord an Silvester auf Mallorca: Influencerin soll ihrem Mann Beruhigungsmittel ins Glas gemischt haben

Eine 45-jährige Influencerin ist auf Mallorca von der Nationalpolizei festgenommen worden, weil sie versucht haben soll, ihren Ehemann zu töten. Nach Ermittlerangaben soll die Frau ihm beim Abendessen eine Überdosis von Beruhigungsmitteln in seine Getränke gemischt haben. Die Polizei wirft ihr versuchten Mord vor.

Was war passiert?

Der Fall kam den Angaben zufolge Anfang des Jahres ans Licht: Der Mann erlitt plötzlich eine schwere gesundheitliche Krise und fühlte sich ohne erkennbaren Grund stark unwohl. Er stand kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren, konnte jedoch noch den Notruf verständigen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er drei Tage stationär behandelt wurde, bevor er sich erholte. Die Ärzte führten mehrere Untersuchungen durch und stellten dabei eine Überdosis an Benzodiazepinen fest – Beruhigungsmitteln mit stark sedierender Wirkung.

Der Mann habe nach eigenen Angaben keine derartigen Medikamente bewusst eingenommen und sei deshalb misstrauisch geworden. Er vermutete, dass seine Ehefrau ihm die Substanzen in der Silvesternacht ins Glas gemischt haben könnte, und erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei. Die Ermittlungen übernahm die Familien- und Frauenschutz-Einheit, die auch die Festnahme der Verdächtigen veranlasste. Aus Sicht der Ermittler hätte das Opfer ohne die schnelle medizinische Hilfe sterben können.

Die Frau wurde am Donnerstag (19.2.) dem Bereitschaftsgericht vorgeführt. Die zuständige Richterin ordnete ihre Freilassung an, verhängte jedoch eine Kontakt- und Näherungsverbotsanordnung gegenüber dem Ehemann.

Influencerin und bekanntes Gesicht bei IB3

Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Bekanntheit der Frau: Sie ist als Influencerin vor allem auf Instagram aktiv, wo sie 400.000 Follower hat. Schwerpunkt ihrer Inhalte war die Vermittlung der englischen Sprache. Darüber hinaus veröffentlichte sie ein Buch 2018 und arbeitete an einem Dokumentarfilm über Mallorca mit. Zudem war sie regelmäßig als Mitarbeiterin beim öffentlich-rechtlichen Balearensender IB3 zu sehen.