26-Jähriger greift seine Familie auf Mallorca mit dem Messer an: Großvater liegt auf der Intensivstation
Der Vater wollte dazwischengehen und erlitt leichte Stichverletzungen
Versuchtes doppeltes Tötungsdelikt auf Mallorca: Ein 26-Jähriger hat am Samstagmittag (21.2.) seinen 90 Jahre alten Großvater mit einem Messer schwer verletzt und anschließend auch seinen Vater angegriffen, als dieser dazwischengehen wollte. Der Senior lief nach Polizeiangaben blutüberströmt auf die Straße, rief um Hilfe und brach dann zusammen.
Rettungskräfte des 061 versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn in äußerst kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases, wo er notoperiert wurde. Stand Sonntagmorgen (22.2.) ist der Senior außer Lebensgefahr, liegt aber weiterhin auf der Intensivstation.
Der 59-jährige Vater erlitt leichte Schnittverletzungen und musste nicht stationär behandelt werden. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und ebenfalls nach Son Espases gebracht; er befindet sich dort in der Psychiatrie und steht unter Polizeibewachung.
Heftiger Streit mit dem Großvater
Nach Angaben der Policía Nacional ereignete sich der Angriff gegen 13 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Son Ferriol. Der 26-Jährige, bei dem eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, geriet demnach in einen heftigen Streit mit seinem Großvater. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er dem 90-Jährigen etwa zehn Stichverletzungen an verschiedenen Körperstellen zugefügt haben. Besonders schwer sei offenbar eine Verletzung im Gesicht gewesen, bei der auch ein Auge betroffen ist.
In der Wohnung befand sich auch der Vater des jungen Mannes. Er versuchte, die beiden zu trennen, und wurde dabei ebenfalls durch Messerstiche verletzt. Seine Verletzungen wurden als leicht eingestuft.
Spurensicherung am Tatort
Die Mordkommission der Policía Nacional hat die Ermittlungen aufgenommen. Gemeinsam mit der Spurensicherung führen die Beamten eine Tatortaufnahme in der Wohnung durch. Zu den Hintergründen ist bislang nichts bekannt; die Ermittler prüfen jedoch Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Tatverdächtigen.
