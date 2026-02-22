Passanten beschimpft und in Kirche in Palma randaliert: Betrunkene Deutsche auf Mallorca festgenommen

Die Ortspolizei von Palma hat am Nachmittag des 17. Februar eine 46-jährige deutsche Staatsbürgerin festgenommen, gegen die zwei richterliche Anordnungen zur Fahndung, Festnahme und Vorführung vorlagen. Ausgelöst wurde der Einsatz, nachdem mehrere Notrufe wegen des aggressiven Verhaltens der Frau im öffentlichen Raum eingegangen waren.

Wie die Ortspolizei in einer Pressemitteilung erst am Sonntag (22.2.) berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 19.15 Uhr: Die Leitstelle 092 schickte eine Streife in die Umgebung des Mercat de l’Olivar im Zentrum von Palma, weil sich dort eine Frau in stark aufgebrachtem Zustand aufhielt, Alkohol konsumierte und Passanten beschimpfte. Kurz darauf ging ein weiterer Hinweis ein: Ein Bürger meldete, dass dieselbe Frau auch in der Kirche Sant Miquel für Unruhe sorge.

Gegen die Frau lagen zwei Haftbefehle vor

Die Beamten forderten die Frau auf, das Gotteshaus zu verlassen. Draußen überprüften sie ihre Personalien – mit dem Ergebnis, dass gegen sie zwei Haftbefehle vorlagen: einer in Palma wegen eines Verkehrsdelikts, ein weiterer in Manacor wegen Stalking.

Weil die Frau weiterhin äußerst aggressiv war und deutliche Anzeichen von Trunkenheit zeigte, brachten die Polizisten sie unter Bewachung ins Universitätsklinikum Son Espases. Am Morgen des 18. Februar wurde sie nach der ärztlichen Entlassung in Polizeigewahrsam genommen, um sie dem diensthabenden Ermittlungsrichter vorzuführen.