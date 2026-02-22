Schön, schöner, Mallorca: Das Wetter läuft in der neuen Woche zur Höchstform auf

Mallorca Ende Februar, ein Frühlingsmärchen. Während in Mitteleuropa gerade die letzten Schneereste abtauen, erinnert auf der Insel nicht mehr viel an den Winter. Sogar der nervige Wind, der in den zurückliegenden Wochen äußerst böig geblasen hat, hat sich weitgehend verzogen.

Nur die Nächte sind teilweise noch etwas frisch. Der Sonntag (22.2.) zeigte sich bereits von seiner schönsten Seite. Sonnenschein von früh bis spät, dazu laue Temperaturen.

Montag

Genauso geht es am Montag weiter. Die Sonne scheint ab dem frühen Morgen, nur ganz selten stören kleinere Wölkchen ihren Lauf. Die Temperaturen liegen am Morgen noch bei 5 bis 10 Grad (an den Küsten), bis zum Nachmittag erreichen die Werte dann 16 Grad in Andratx, 17 Grad in Santanyí und im Rest der Insel zwischen 18 und 20 Grad. Am wärmsten wird es in Inca.

Dienstag

Die Nacht auf Dienstag wird noch einmal knackig kalt, vor allem im Norden der Insel. In Sa Pobla fällt das Thermometer bis auf 3 Grad. Tagsüber wiederholt sich dann das Wetter vom Vortag, die Sonne hat keinerlei Konkurrenz und erwärmt die Insel auf Werte zwischen 18 und 22 Grad.

Die Höchstwerte werden dabei in Inca, Sa Pobla und Artà erreicht. Der Wind hält sich auch am Dienstag vornehm zurück und erreicht maximal Geschwindigkeiten von 15 km/h.

Mittwoch

Und wie geht es am Mittwoch weiter? Mehr oder weniger genauso. Die Nacht wird ein wenig milder, diesmal werden die Tiefstwerte mit 5 Grad in Porreres und Llucmajor erreicht. im Rest der Insel geht es nicht unter 7 bis 10 Grad.

Am Tag gibt es ebenfalls Sonnenschein von morgens bis abends. Und wer ganz in den Norden nach Pollença fährt, der soll in den Genuss von 23 Grad kommen. In den anderen Orten bleibt es bei Werten von 19 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten

Noch weiter in die Zukunft zu blicken, hat beim Wetter auf Mallorca meist wenig Sinn, allerdings deutet bisher nichts auf eine gravierende Wetteränderung hin. Richtung Wochenende könnten die Höchstwerte wieder um ein paar Grad zurückgehen und ein paar Wolken am Himmel auftauchen. Aber wie gesagt, alles noch Zukunftsmusik.